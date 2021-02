Politimann pågrepet etter opptøyene i Washington

En politimann fra Pennsylvania ble fredag arrestert for å ha vært med på opptøyene i Washington i begynnelsen av januar.

Kongressbygningen i Washington er omgitt av høye gjerder etter opptøyene i begynnelsen av januar. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB-DPA

Dagen etter opptøyene skrøt Joseph Wayne Fischer i sosiale medier av å ha vært inne i kongressbygningen.

Han skrev at han var blitt peppersprayet, men at det hadde vært nødvendig å ta seg inn i bygningen for å sende et budskap om at det er folket som styrer.

På videoer han la ut av seg selv inne i bygningen, var han med på angrep på kongresspolitiet. Fischer spøkte også med at nå kanskje vil trenge en ny jobb.

Fischer er suspendert fra jobben ved politikammeret i North Cornwall i Lebanon og sitter nå fengslet i Harrisburg.

Fem mennesker, inkludert en politimann, ble drept eller mistet livet under opptøyene, som skjedde etter at president Donald Trump oppildnet en menneskemengde til å gå mot Kongressen som var i ferd med å godkjenne Joe Bidens valgseier. Flere hundre andre er arrestert eller under etterforskning etter opptøyene.