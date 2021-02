USA ventes å holde Saudi-kronprins ansvarlig for Khashoggi-drapet

Ifølge en amerikansk rapport godkjente Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Jamal Khashoggi kritiserte ledelsen av Saudi-Arabia. I 2018 ble han myrdet i det saudi-arabiske konsulatet i Istanbul. Foto: Hasan Jamali / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Ifølge pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus, vil den amerikanske regjeringen publisere en rapport om drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Rapporten skal ifølge amerikanske tjenestemenn konkludere med at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman personlig godkjente drapet på Khashoggi i 2018.

Servile Donald Trump

CIA har tidligere avslørt at bin Salman beordret drapet, men bevisene er aldri blitt offentliggjort. Før drapet hadde Khashoggi kritisert kronprinsens politikk i flere aviser. Publiseringen av rapporten er det siste forsøket fra USAs president Joe Biden, på å rydde opp i forholdet til Saudi-Arabia. Den oljerike nasjonen er en av USAs viktigste allierte i Midtøsten. Men ifølge Biden ble forholdet mellom de to nasjonene litt vel vennskapelig under tidligere president Donald Trump.

Trump kritiserte sjelden Saudi-Arabia for landets menneskerettighetsovergrep eller krigføring i nabolandet Jemen. Joe Biden vil ha kontakten med det arabiske kongeriket ned på et mer tradisjonelt nivå. Presidenten bekreftet onsdag at han har lest rapporten, og at han vil ha en samtale med kong Salman av Saudi-Arabia.

Pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus sier at Biden i framtiden bare vil kommunisere med kongen av Saudi-Arabia.

Skrev for Washington Post

Khashoggi ble drept da han kom inn i det saudiske konsulatet i Istanbul 2. oktober 2018. Inne i konsulatet ventet saudiske drapsmenn på ham. De kvelte ham og kuttet deretter levningene i biter, ifølge den tyrkiske etterretningstjenesten.

Etter press fra USA og Tyrkia ble 13 saudier ført for en domstol i den saudi-arabiske hovedstaden Riyadh, og dømt til lange fengselsstraffer. Khashoggi kritiserte hvordan kronprinsen og kong Salman forvaltet makten i Saudi-Arabia, og han skrev jevnlig kommentarer i The Washington Post.

Den 35 år gamle kronprinsen Mohammed bin Salman har de senere årene blitt anerkjent som den reelle lederen av det oljerike monarkiet. Han har tidligere sagt at han som landets leder tar ansvar for drapet på Khashoggi, men nekter for å ha beordret drapet. Forklaringen hans er støttet av blant andre kong Salman og USAs tidligere president Donald Trump.