Britisk studie: Åpne skoler for de minste er ikke en stor smittekilde

Åpne skoler for de minste elevene spiller ingen stor rolle i spredningen av koronaviruset, ifølge en britisk studie.

Myndigheter vurderer å gjenåpne England gradvis. Her går en mann forbi stengte butikker. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB

Britenes statsminister Boris Johnson vurderer å gjenåpne Englands skoler, og har sagt at det er prioritert å gjenåpne dem 8. mars.

Da skolene var åpne i november, bidro ikke det til ytterligere smittespredning, ifølge den nye studien fra Warwick-universitetet.

– Vår analyse av de registrerte skolefraværene som følge av covid-19-infeksjoner, antyder at risikoen er mye lavere i barneskolen enn ungdomsskolen, og vi finner ikke bevis som antyder at skoleoppmøte er en viktig driver bak utbrudd, sier en av forskerne bak studien, Mike Tildesley, til avisen Independent.

Barneskolen i England er for elever mellom 5 og 11 år, mens ungdomsskolen er for alderen 12 til 15.

Boris Johnson tar sikte på å gjenåpne skolene i England 8. mars. Her peker han på en vaksinedose. Foto: Jeremy Selwyn/ AP / NTB

Ønsker forsiktighet

Mandag sa Johnson at han de neste månedene håper på en gradvis gjenåpning av et koronastengt England.

Selv om Warwick-studien tyder på at det ikke er en veldig stor risiko knyttet til gjenåpningen, mener Tildesley myndighetene bør være forsiktige når det blir lempet på tiltakene.

– Jeg tror at som med alle former for oppmykning, må vi være forsiktige. Vi vet at enhver form for gjenåpning, selv med disse bevisene, om det gjelder skoler eller annet, så vil det øke R-tallet, sier forskeren.

Ifølge studien falt smitteraten hos lærere i november til tross for at de engelske skolene var åpne.

Storbritannia har vært det hardest rammede landet i Europa under pandemien. Over 117.000 personer har hittil dødd innen 28 dager etter at de avga positiv koronatest.

Vil ha forsiktig åpning

Britiske myndigheter håper å slippe flere helomvendinger, og gjenåpningen vil derfor skje gradvis, forsiktig og forhåpentligvis være endelig, sa Johnson mandag. Han ville ikke komme med noen garantier.

Ifølge avisen The Guardian innebærer Johnsons plan at elever vender tilbake til skolebenken 8. mars, og deretter ventes det at det gjenåpnes for utendørsaktiviteter. Deretter får butikker igjen åpne og til slutt også restauranter og barer.

Mens Johnson har antydet at han gradvis vil gjenåpne England utover våren, er det i Skottland, Wales og Nord-Irland regionale myndigheter som har ansvaret for smitteverntiltak og eventuell gjenåpning av samfunnet.

Storbritannia har kommet langt i vaksineringen av befolkningen, noe som kan gjøre oppmykningen mindre risikabel. Myndighetene har nådd målet om å gi minst én vaksinedose til 15 millioner personer som er mest utsatt for covid-19. Det gjør at 22 prosent av befolkningen har fått minst én av to doser.