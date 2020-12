Meldinger om flere dødsfall i kraftig jordskjelv i Kroatia: Sentrum av Petrinja er totalskadd

Sentral-Kroatia ble rammet av et jordskjelv målt til 6,3 på skalaen tirsdag. Bygninger har kollapset, og det er meldt om personskader.

Det brøt ut panikk i Zagrebs gater da jordskjelvet rammet tirsdag, og også i hovedstaden er det skader på bygninger. I Petrinja lenger sør er det meldt om dødsfall og at store deler av sentrum er totalskadd. Foto: Filip Horvat/AP/NTB

Ifølge den kroatiske avisa Jutarnji er det bekreftet at ett barn har mistet livet, i tillegg til at flere personer er sperret inne i bygninger som har kollapset. Avisen skriver at sentrum av byen Petrinja er ødelagt.

– Det er helt forferdelig. Det er flere døde og skadde. Et barn døde på torget. Sentrum er helt ødelagt, sier en ingeniør i byen til 24sata.hr.

Ordfører Darinko Dumbovic sier det jobbes med å redde liv.

– Vi sleper folk ut av bilene, vi vet ikke hvor mange som er rammet, vi har døde og skadde, sier Dumbovic.

Den kroatiske seismologen Kresimir Kuk sier at jordskjelvet var «ekstremt kraftig» og at det var mye kraftigere enn mandagens skjelv, og også kraftigere enn jordskjelvet som førte til store ødeleggelser i vår.

Kroater blir nå advart mot å oppholde seg i gamle bygninger som kan bli rammet av mulige etterskjelv.

To dager på rad

Også mandag ble området rammet av et jordskjelv, som ble målt til 5,2. Ingen mistet livet i det skjelvet. Tirsdagens skjelv er kraftigere.

– Sterkt jordskjelv igjen. Situasjonen i Petrinja er veldig alvorlig. Røde Kors' kriseteam er på banen, skriver lokale Røde Kors i en Twitter-melding.

Nyhetsbyrået AP skriver at det er meldt om personskader, og betydelige bygningsskader. I hovedstaden Zagreb brøt det ut panikk i gatene da skjelvet rammet, melder AFPs journalist på stedet.

Strømmen i store deler av Kroatia er borte.

Flere bygninger kollapset

Ifølge Det europeiske seismiske institutt er jordskjelvets episenter 46 kilometer sørøst for Zagreb. Det er meldt om bygninger som har kollapset og store materielle skader.

TV-bilder fra Petrinja viser en bygning som har kollapset over en bil, og brannmannskaper som jobber med å lete gjennom vrakrester. Det skal ha vært en person i bilen da bygningen kollapset over den.

En video delt av Røde Kors viser flere bygninger som har kollapset i Petrinja.

Parlamentet i Ljubljana ristet

Petrinja ligger drøyt 60 kilometer unna hovedstaden Zagreb. I den slovenske hovedstaden Ljubljana ristet parlamentsbygningen kraftig som følge av skjelvet, og politikerne måtte søke tilflukt, viser en video av TV-sendingene fra parlamentet.

Ljubljana ligger nesten 200 kilometer unna. Slovenia stengte ned sine atomkraftverk i et sikkerhetstiltak som følge av jordskjelvet. Det er ingenting som tyder på at atomkraftverkene er skadd.

Skjelvet kunne også merkes i Sarajevo, nesten 400 kilometer unna, melder bosniske medier.