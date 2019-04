Fortsatt uklart hvem som sto bak Sri Lanka-terror

– De som utførte angrepet der målet var medlemmer av den USA-ledede koalisjonen og kristne på Sri Lanka i forgårs, er krigere fra Den islamske staten, het det i kunngjøringen på IS' propagandanettsted Amaq tirsdag.

Beviser for at gjerningspersonene kan knyttes til IS, ble ikke lagt fram, og myndighetene i Colombo fastholder at det trolig var den lokale islamistgruppa Nasjonal Thowheed Jamath (NTJ) som sto bak.

Terrorangrepene første påskedag mot flere hoteller og kirker på Sri Lanka kostet minst 321 mennesker livet.

Hevn?

Minister i landets forsvarsdepartement, Ruwan Wijewardene, hevder det var hevn for terrorangrepet mot en moské på New Zealand i mars.

– Den foreløpige etterforskningen viser at det som skjedde søndag, var hevn for angrepet mot muslimer i Christchurch, sa han, uten å gi ytterligere informasjon.

– Vi har ikke sett hvilken etterretningsinformasjon en slik vurdering bygger på, lød svaret fra New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

Mange pågrepet

Over 40 mistenkte er pågrepet etter søndagens terrorangrep, alle ifølge politiet srilankere. Identiteten deres er ikke kjent.

Ifølge en politikilde i Colombo spilte to muslimske brødre en nøkkelrolle i terroraksjonen ved at de sjekket inn på hvert sitt hotell, Shangri-La og Cinnamon Grand, der de utløste selvmordsvester under frokosten 1. påskedag.

De to brødrene er ikke navngitt, men skal ha vært i slutten av 20-årene og sønner av en velstående krydderhandler.

Bistand utenfra

Dersom NTJ sto bak terroren, handlet de neppe alene, tror eksperter.

– Jeg anser det for svært usannsynlig at denne gruppen kan ha utført dette alene, uten bistand fra krefter eller organisasjoner utenfor Sri Lanka, sier professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Øivind Fuglerud, til NTB.

– At man i dette miljøet kan finne personer som er villige til å sprenge seg selv, anser jeg ikke som usannsynlig, sier Fuglerud, som i neste måned gir ut boken «Krig og fred på Sri Lanka».

Sri Lankas sikkerhetstjeneste opplyste i 2016 at et 30-tall srilankere hadde reist til Syria og sluttet seg til IS, men det er ikke kjent om disse siden har returnert til hjemlandet.

Fuglerud peker også på den pakistanske islamistgruppen Lashkar-e-Taiba som en mulig medskyldig.

– Det er kjent at miljøer og grupper, særlig i det østlige Sri Lanka, har hatt forbindelser til Pakistan, både forretningsforbindelser og at en del familier har sendt barn dit på religiøs opplæring og skolegang, sier Fuglerud.

Fester ikke lit

Fuglerud fester ikke uten videre lit til opplysninger som kommer fra myndighetene i landet.

– Hele denne ulykksalige hendelsen utspiller seg i et politisk klima som på mange måter er forgiftet av motsetninger. Det er en åpenbar fare for at også denne etterforskningen vil preges av dette, sier han.

Fuglerud utelukker heller ikke at den politiske striden mellom president Maithripala Sirisena og statsminister Ranil Wickremesinghe og deres respektive støttespillere, kan ha spilt en rolle.

Frykt og unntakstilstand

Tirsdag var det nasjonal sørgedag på Sri Lanka, der det er innført unntakstilstand og sensur av sosiale medier etter terrorangrepet.

Soldater patruljerte Colombos gater, og mange fryktet nye bomber. Statsminister Ranil Wickremesinghe bidro ikke til å dempe frykten.

– Det er flere bomber og militante der ute, sa han under en pressekonferanse.