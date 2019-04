Sri Lanka: – Angrepene var hevn for moskéangrep på New Zealand

– Den foreløpige etterforskningen viser at det som skjedde på Sri Lanka søndag var hevn for angrepet mot muslimer i Christchurch, sa forsvarsminister Ruwan Wijewardene til nasjonalforsamlingen i Colombo tirsdag.

Antall drepte etter søndagens angrep mot tre kirker og tre hoteller på Sri Lanka var tirsdag steget til 321. Minst 31 utenlandske statsborgere var blant ofrene, blant dem tre av de fire barna til Danmarks rikeste mann, milliardæren Anders Holch Povlsen. Rundt 500 ble såret. 45 av de 321 drepte var barn, ifølge Unicef.

50 mennesker ble drept i skyteangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars. Nesten like mange ble såret. Den høyreekstreme australieren Brenton Tarrant (28) er pågrepet og siktet for Christchurch-angrepet.

Sju selvmordsbombere sto bak de seks koordinerte angrepene på Sri Lanka, ifølge etterforskningen. Hittil er rundt 40 personer pågrepet. En syrisk statsborger ble tirsdag pågrepet og innbrakt til avhør.

Lokal gruppe

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet. Men ifølge forsvarsminister Wijewardene viser etterforskningen så langt at en lokal gruppe som heter National Thowheed Jama'ath (NTJ) sto bak angrepet første påskedag, og at denne gruppen er koblet til en lite kjent radikal islamistgruppe i India.

– Det er nå avdekket at denne NTJ-gruppen som utførte angrepene har nære forbindelser til JMI, sa Wijewardene tirsdag, i det som var en henvisning til en gruppe som går under navnet Jamaat-ul-Mujahideen India (JMI).

JMI er lite kjent, men gruppen dukket opp i fjor og skal være knyttet en annen gruppe som går under et tilsvarende navn (JMB) i Bangladesh.

Wijewardene sa også at Sri Lanka har fått utenlandsk bistand i etterforskningen. Så langt har ikke NTJ kommet med noen uttalelser.

Etterretning

Ifølge The New York Times fikk Sri Lankas sikkerhetstjenester opplysninger fra indisk etterretning 11. april om at NTJ planla å bombe katolske kirker på øya. NTJ var fra før mest kjent for å ha vandalisert buddhiststatuer på Sri Lanka.

Et lekket notat fra politiet inneholdt navn, adresser og telefonnumre, samt informasjon om at NTJs leder var under tett overvåking.

Opplysningene nådde ikke fram videre oppover i systemet på Sri Lanka.

President Maithripala Sirisena, som var utenlands da terroren rammet søndag, er øverste ansvarlig for politiet. Han avsatte statsminister Ranil Wickremesinghe og oppløste regjeringen i oktober. Sri Lankas høyesterett gjeninnsatte siden statsministeren, men han har siden ikke fått lov til å møte i landets nasjonale sikkerhetsråd. Dermed har regjeringen hans ikke fått innsyn i etterretningsopplysninger.

Sørgedag

Tirsdag var det nasjonal sørgedag på Sri Lanka. Klokken 8.30, nøyaktig 48 timer etter at de første bombene gikk av, ble det holdt tre minutters stillhet over hele landet. Flaggene vaiet på halv stang for å minnes de drepte.

Samtidig ble den første massebegravelsen holdt for rundt 30 ofre, melder BBC. Den skjedde fra kirken St. Sebastian i Negombo, en av de tre kirkene som ble angrepet.

Mandag kveld undertegnet Sirisena en erklæring om unntakstilstand. Den gir militæret og politiet svært vidtrekkende fullmakter, på linje med det de hadde under borgerkrigen som tok slutt i 2009. Tirsdag benyttet politiet denne fullmakten ved å beordre at alle parkerte biler i gatene, må ha en lapp i vinduet der det er oppgitt telefonnummer.

Samtidig har postvesenet på øya gjort det klart at det ikke lenger godtar å motta ferdig innpakkede forsendinger.