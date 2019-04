May og Corbyn fortsetter samtalene

Flere EU-fiendtlige konservative var rasende da May onsdag innledet samtaler med Labour, som ønsker en mykere form for brexit, og to av hennes statssekretærer var så uenige at de forlot regjeringen.

May og Corbyn slo imidlertid fast etter onsdagens møte at det var grunnlag for å fortsette møtet torsdag. Etter et fire og en halv times møte torsdag med deres respektive forhandlingsutvalg, opplyste Downing Street at samtalene fortsetter fredag.

– Forhandlingsteamene hadde detaljerte og produktive tekniske samtaler, sier en talsmann for statsministerkontoret, ifølge Reuters.

– Vi har hatt nye samtaler, og vi skal ha ytterligere samtaler med regjeringen, sier Labours brexit-talsmann Keir Starmer til BBC.

Han ville ikke svare på spørsmål om hva partene hadde snakket om.

Desperat May

En stadig mer desperat May kjemper mot klokken for å samle nok støtte til sin avtale med EU til å hindre at hun taper en fjerde avstemning i Underhuset. Siste frist for en avtale er 12. april, og motstanden mot avtalen er fortsatt svært sterk.

I samtalene med Labour håper hun å få nok Labour-stemmer til avtalen til å oppveie for de kompromissløse konservative som vil ha en hard brexit og som fortsatt vil stemme imot.

Splittet

Men samtalene mellom Labour og de konservative er risikable for begge parter siden begge partiene er splittet på midten.

De harde brexit-tilhengerne i det konservative partiet er sterkt imot en mykere brexit som holder Storbritannia nærmere knyttet til EU, for eksempel ved en tollunion, mens mange Labour-medlemmer ønsker å bli i EU og krever en ny folkeavstemning for å stanse brexit.

Kort tid

Etter det første to timer lange møtet med May onsdag sa begge parter at samtalene hadde vært konstruktive, men Corbyn sa han ikke hadde registrert så mye tilnærming fra Mays side som han hadde ventet.

Får hun ikke flertall for avtalen i den fjerde avstemningen, er det eneste alternativet til en hard brexit 12. april at EU godtar en lengre utsettelse.