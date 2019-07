Mueller-høringer utsatt til 24. juli

Muellers vitnemål om rapporten hans fra april om forbindelsene mellom president Donald Trump og Russland skulle opprinnelig finne sted 17. juli. Men både demokratiske og republikanske folkevalgte har klaget på at den planlagte lengden på høringene var for kort til at alle medlemmer fikk stille spørsmål.

Mueller skal nå vitne i tre timer for justiskomiteen, før han vitner for etterretningskomiteen. Den opprinnelige planen var at han skulle møte til to timer lange høringer i begge komiteene, skriver Reuters.

Komiteene sier i en felles uttalelse at alle medlemmer av begge komiteer vil få muligheten til å stille ham spørsmål. Videre i uttalelsen heter det at utsettelsen skjer etter forespørsel fra Mueller.

Tidligere motvillig

Spesialetterforskeren har tidligere uttrykt motvilje mot å vitne og sagt at han ikke vil utdype utover det som allerede står skrevet i rapporten.

Muellers sluttrapport inneholdt ingen siktelse eller tiltale mot Trump. Spesialetterforskeren viste til justisdepartementets føringer og overlot til Kongressen å avgjøre om presidenten har begått en forbrytelse som kan rettsforfølges.

Flere spørsmål

Det er ventet at demokratene vil spørre Mueller om flere av hans konklusjoner, inkludert at han ikke kunne frikjenne Trump for å hindre etterforskningen, etter å ha beskrevet flere episoder der Trump forsøkte å påvirke den. I tillegg entes det at de demokratiske komitémedlemmene vil spørre om Trump ville blitt siktet for en forbrytelse om han ikke var president.

På en pressekonferanse i mai sa Mueller at å sikte en president for en forbrytelse «ikke var en mulighet» i tråd med mangeårige retningslinjer i justisdepartementet. Demokratene lurer på hvordan og når han tok den avgjørelsen.

Mueller konkluderte også med at det ikke finnes nok bevis for å slå fast at det var en kriminell konspirasjon mellom Trumps valgkampapparat og russiske myndigheter.

Hindret vitner

Det er uklart om høringene vil gi ny giv til demokratenes etterforskning av forbindelsene mellom Trump-apparatet og Russland. Det hvite hus har hindret flere vitner i å svare på spørsmål fra Kongressen.

Rundt 80 demokrater har sagt at de mener Trump bør stilles for riksrett, slik at de får mer informasjon, men demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har så langt stått imot.