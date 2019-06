– Trump beordret angrep mot iranske mål

Ordren ble gitt i kjølvannet av at iranske styrker natt til torsdag skjøt ned en amerikansk drone. Mens iranerne hevder dronen befant seg over iransk territorium, påstår amerikanerne at dronen var i internasjonalt luftrom.

Operasjonen skal allerede ha vært på et tidlig stadium, ifølge New York Times , da den ble avblåst, med fly i lufta og skip i posisjon. Ifølge avisas kilder hadde Trump godkjent angrep på en håndfull mål, som radarstasjoner og rakettbatterier.

– President Trump godkjente militærangrep mot Iran til gjengjeldelse for nedskytingen av en amerikansk etterretningsdrone, men trakk godkjennelsen tilbake torsdag kveld, opplyser en ansatt i Trumps administrasjon.

Årsaken til at Trump endret mening er ikke kjent, skriver avisa, som også gjengir at det skal ha vært intense diskusjoner mellom presidentens sikkerhetsrådgivere, lederne i Kongressen og militære ledere.