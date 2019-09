Trumps allierte og Demokratene i bitter ordstrid om riksrett

President Donald Trumps støttespillere stilte søndag opp i forskjellige amerikanske TV-programmer for å forsvare presidenten etter innledningen av en riksrettsprosedyre.

Det samme gjorde hans politiske motstandere i Demokratene, som hamret løs på presidentens oppfordring til Ukrainas president om å innlede etterforskning av en av hans fremste politiske utfordrere.

Saken eksploderte da innholdet i en telefonsamtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble kjent. Det skjedde fordi en varsler i den amerikanske etterretningstjenesten meldte fra.

I telefonsamtalen ba Trump sin ukrainske motpart om å bidra til en etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden, som lenge har vært favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg.

I varselet anklages Trump for å ha misbrukt presidentmakten for å få et annet land til å blande seg inn presidentvalget i USA. Det hvite hus forsøkte i etterkant å skjule innholdet i samtalen, skriver varsleren, som ifølge amerikanske medier er CIA-offiser.

– Den virkelige varsleren

I et forsøk på å snu om på saken, sier høytstående rådgivere tilknyttet Donald Trump at presidenten er den virkelige varsleren i Ukraina-saken.

Blant dem er presidentens personlige advokat Rudy Giuliani. Han mener det var Trumps plikt å varsle Ukraina.

– Trump ringte dem og sa «jeg vil at dere skal etterforske disse anklagene om korrupsjon». Hadde han ikke bedt dem undersøke Biden, ville han ha brutt grunnloven, sier advokaten i et intervju med ABC.

Giuliani får støtte av Trump-rådgiver Stephen Miller.

– Denne personen er en er en sabotør som prøver å undergrave en demokratisk valgt regjering. Å komme til bunns i en korrupsjonsskandale i Ukraina er i Amerikas nasjonale interesse, sier han til Fox News og tilføyer at «USAs president er varsleren».

Anklages for korrupsjon

Giuliani og andre av Trumps støttespillere har gjentatte ganger hevdet at Joe Biden, da han var visepresident i 2016, handlet utilbørlig for å hjelpe sin sønn Hunter, ved å presse på for at riksadvokat Viktor Sjokin skulle sparkes.

Sjokin var en svært kontroversiell figur. Både USA, EU og IMF stilte seg i sin tid bak kravet om han måtte gå av. Partene var engasjert for å forsøke å dempe Ukrainas store problemer med korrupsjon, et arbeid de mente Sjokin sto i veien for. Riksadvokaten ble til slutt fjernet.

Bidens sønn Hunter Biden ble i 2014, da faren var visepresident i Barack Obamas administrasjon, valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Ukrainas nylig avgåtte riksadvokat Jurij Lutsenko gikk søndag ut og sa at Ukraina ikke hadde noe rettslig grunnlag for å etterforske Donald Trumps politiske rival Joe Biden eller hans sønn.

Lutsenko, som etterfulgte Sjokin, sier til BBC at det ikke finnes noen planer for å etterforske Burisma, og at den «mulige korrupsjonen» i selskapet skjedde to eller tre år før Hunter Biden ble styremedlem.

Føderal beskyttelse

Etterretningstjenestemannen som varslet om innholdet i Donald Trumps samtale med den ukrainske presidenten, er under føderal beskyttelse, ifølge CBS-programmet «60 minutes». Kanalen har fått tak i et brev som indikerer at varsleren frykter for egen sikkerhet.

Brevet er sendt fra varslerens advokat Andrew Bakaj til fungerende nasjonal etterretningssjef i USA, Joseph Maguire.

I brevet peker advokaten på uttalelsene Trump hadde bak lukkede dører torsdag, hvor han sa at han ønsket å vite hvem som hadde gitt varsleren informasjon.

– Dere vet hva vi brukte å gjøre i gamle dager da vi var smart? Ikke sant? Når det kommer til spionasje og forræderi, sant? Vi pleide å håndtere det litt annerledes enn det vi gjør nå, skal Trump ha sagt ifølge New York Times.

Til The Guardian forteller Bakaj at enkeltpersoner har tilbydd så mye som 50.000 dollar i belønning for å få informasjon om varsleren.

Vil møte anklageren

Trump tok til Twitter natt til mandag norsk tid hvor han uttrykte et ønske om å møte varsleren.

– Som alle andre amerikanere fortjener jeg å møte min anklager. Den såkalte «varsleren» la fram en perfekt samtale med en utenlandsk leder totalt feil og på en uredelig måte, skriver Trump på Twitter.

Videre sier presidenten at han ønsker at Adam Schiff skal avhøres på høyeste nivå for bedrageri og forræderi.