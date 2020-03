Røde Kors advarer mot å bruke flyktninger i et storpolitisk spill

Røde Kors frykter at mennesker på flukt blir brukt i et storpolitisk spill om europeisk migrasjonspolitikk og krigføring i Syria og ber Norge gå motsatt vei.

Flyktninger og migranter som er kommet til Edirne nordvest i Tyrkia i håp om å ta seg over til Hellas. Foto: Foto: Emrah Gurel / AP / NTB scanpix

NTB

Gresk opprørspoliti omgitt av tåregass ved den gresk-tyrkiske grensen. Tyrkia har sendt styrker til grensen. De avfyrte fredag tåregass mot greske styrker samtidig som flyktninger og migranter forsøkte å ta seg over til Hellas. Foto: Foto: Giannis Papanikos / AP / NTB scanpix

En familie i en forlatt bygning ved Edirne, like ved den gresk-tyrkiske grensen, fredag morgen. Foto: Foto: Emrah Gurel / AP / NTB scanpix

Migranter og flyktninger oppholder seg i en forlatt bygning like ved den gresk-tyrkiske grensen. Bildet ble tatt fredag morgen. Foto: Foto: Emrah Gurel / AP / NTB scanpix

– Migranter og flyktninger på grensen til Hellas utsettes for uakseptabel behandling. Barn og voksne skal ikke bli møtt med tåregass, og nå er tiden for å holde hodet kaldt og hjertene varme og ikke bruke mennesker i politisk spill, sier Røde Kors' generalsekretær Bernt G. Apeland.

Fredag morgen brøt det igjen ut sammenstøt mellom gresk politi og mennesker som forsøkte å bryte seg gjennom grensegjerdet til Hellas.

Etter at gresk politi begynte å skyte tåregass, ble det kastet stein mot politistyrkene, ifølge AFPs reporter på stedet.

– Slik behandling av mennesker er uakseptabel. Det er en grunnleggende menneskerettighet å kunne søke beskyttelse, sier Apeland.

Tyrkisk tåregass

Det ble også meldt at tyrkiske styrker avfyrte tåregass for å gjøre det vanskeligere for greske grensevakter å drive flyktninger og migranter bort fra grensegjerdet.

Greske tjenestemenn anklaget dessuten tyrkiske myndigheter for å ha gitt migranter utstyr som kunne brukes til å klippe i stykker gjerdet.

Situasjonen roet seg fort ned, og hundrevis av flyktninger og migranter satte seg ned foran grenseporten der de ropte slagord som «fred», «frihet» og «åpne portene».

Frontex' rolle

Røde Kors ber Norge demme opp for utviklingen, ikke minst ved å påvirke rollen til EUs grensestyrke Frontex.

– Røde Kors mener at Norge må være en pådriver for at Frontex ikke hindrer retten til å søke beskyttelse og heller ikke øker menneskelig lidelse. Dette handler både om grunnleggende menneskerettigheter og om å gi barn og voksne på flukt verdighet, sier Apeland.

Frontex skal i neste uke utplassere 100 grensevakter i Hellas for å hjelpe grekerne med å vokte EUs yttergrense. EU-styrken vil hjelpe Hellas både på land, til sjøs og i luften, het det i en kunngjøring torsdag.

Tyrkiske styrker til grensen

Tyrkia har nå utplassert rundt 1.000 politifolk langs grensa. De skal ifølge myndighetene hindre at gresk politi driver flyktninger og migranter tilbake.

Landet huser rundt 3,6 millioner syriske flyktninger og insisterer på at landet fortsatt trenger hjelp til å håndtere den humanitære krisen i kjølvannet av krigen i Syria – selv om en våpenhvile trådte i kraft i Idlib nordvest i Syria natt til fredag. Der er nærmere én million syrere drevet på flukt siden en regjeringsoffensiv ble trappet opp i Idlib-provinsen i desember.

Siden begynnelsen av uken har dessuten tusenvis av flyktninger og migranter vært strandet i ingenmannsland ved den greske grensen etter at tyrkisk grensekontroll opphørte og Tyrkia erklærte at grensene til Europa var åpne. Mange av dem håper fortsatt på å ta seg over til Hellas. Mange forteller at livene deres i Tyrkia er blitt stadig vanskeligere, spesielt etter at flere titall tyrkiske soldater er blitt drept i Syria.

Fredag morgen observerte journalister minst én buss full av mennesker forlate området, ifølge nyhetsbyrået AP, men det er uklart hvor bussen var på vei.

Anklager hverandre

Tyrkia har blitt anklaget for å bruke flyktningene i et spill for å få mer europeisk støtte til sin militæroperasjon i Idlib.

EU har samtidig blitt anklaget for ikke å ha tatt nok ansvar for flyktningkrisen, og for å ha brutt både humanitære prinsipper og menneskerettigheter for å beskytte egne grenser.

EUs utenriksministre gjentok fredag den kraftige kritikken mot Tyrkia, som de mener forsøker å legge politisk press på EU ved å åpne sin egen grense mot Hellas og se bort fra flyktningavtalen som landet inngikk med EU i 2016.

Ministrene erkjenner også at det hviler en stor byrde på Tyrkia, som huser rundt 4 millioner flyktninger og migranter. De vil likevel ikke åpne opp for dem som kommer til grensen.

– Ulovlig grensekryssing vil ikke bli tolerert, og i den sammenheng vil vi ta alle nødvendige skritt i tråd med EUs lover og folkeretten, heter det i uttalelsen fra det ekstraordinære utenriksministermøtet i Zagreb fredag.

FN har registrert 3,6 millioner syriske flyktninger i Tyrkia.