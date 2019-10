Politiet etterforskes etter at narkobaron «El Chapos» sønn unnslapp

Ovidio Guzmán ble pågrepet av sikkerhetsstyrker i byen Culiacán, men ble løslatt da bevæpnede personer fra Sinaloa-kartellet startet kamper i byen, som følge av pågripelsen.

Kartellet gikk til angrep med maskingevær og satte fyr på kjøretøy i gatene. I alt mistet åtte personer livet.

– Vi vil iverksette en grundig etterforskning for å fastslå ansvaret til de involverte, på begge sider, sier statsadvokat Alejandro Gertz.

– Klarhet og straff

– Det handler ikke bare om gjerningene til én offentlig tjenesteperson eller én kriminell. Vi kommer til å analysere alle fakta for å få klarhet i hvilke lovbrudd som kan ha blitt begått. Vi kommer videre til å gå til sak og straffe dem. Uten unntak, sa han videre.

Ifølge Reuters har myndighetene sendt sikkerhetsstyrker for å patruljere byen etter de voldsomme kampene. USA har også lovet å hjelpe til med å stoppe våpensmuglingen ved deres felles grense.

Myndighetene oppga først at en gruppe fra sikkerhetsstyrken hadde vært på patruljeoppdrag da de passerte et hus og ble beskutt. Inne i huset fant de Ovidio Guzmán. Senere bekreftet de imidlertid at det var snakk om en planlagt aksjon for å pågripe narkobarons sønn, som USA ønsker utlevert.

Narkodom i USA

Det såkalte Sinaloa-kartellet blir i dag drevet av to andre sønner av «El Chapo», Iván Archivaldo Guzmán og Jesús Alfredo Guzmán, samt Ismael «El Mayo» Zambada.

«El Chapo» soner en livstidsdom i USA for smugling av hundrevis av tonn kokain, heroin, metamfetamin og marihuana. Han har tidligere rømt fra fengsel i Mexico to ganger.