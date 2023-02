UD: Ingen informasjon om at norske borgere er rammet av jordskjelvet

Utenriksdepartementet forsøker å finne ut om norske borgere er rammet av jordskjelvet i Tyrkia og Syria, men sier situasjonen er uoversiktlig.

Ødeleggelsene er store etter det kraftige jordskjelvet i Tyrkia og Syria. UD sier de foreløpig ikke har informasjon om at norske borgere er rammet.

NTB

Utenriksdepartementet er i kontakt med norske ambassader i den rammede regionen.

– Vi har så langt ikke informasjon om at norske borgere er rammet, men situasjon er uoversiktlig, sier Mathias Rongved, pressevakt i Utenriksdepartementet. Han sier norske borgere som er rammet av jordskjelvet og vil komme i kontakt med utenrikstjenesten, kan ta kontakt med nærmeste ambassade eller UDs operative senter.

– Det er allerede klart at det er enorme humanitære behov etter jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria i natt. Dødstallene er høye. Våre tanker er med de mange som er rammet, sier han.

Rongved opplyser at UD har vært i kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo.

– Vi vil utover formiddagen være i kontakt med våre humanitære partnere for å få bedre oversikt over hva Tyrkia og Syria trenger nå. Gjennom den fleksible støtten Norge allerede gir til FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner, er disse i stand til reagere umiddelbart. Omfanget av jordskjelvet er stort, og vi vil vurdere ytterligere støtte etter hvert som situasjonen blir klarere. Vi jobber også med å få oversikt over de humanitære behovene i Syria som følge av skjelvet, sier Rongved.