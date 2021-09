USA sier droneangrep i Kabul var en «tragisk feil»

Et amerikansk droneangrep i Kabul kort tid før den amerikanske tilbaketrekkingen rammet kun sivile, innrømmer USAs sentralkommando. Ti personer ble drept.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin beklager dypt etter angrepet som rammet sivile i Kabul.

Angrepet 29. august var ment å ramme mulige selvmordsbombere fra IS, og i etterkant sa amerikanske militærmyndigheter at de hadde avverget et angrep.

Amerikanske medier har imidlertid trukket dette i tvil, og fredag innrømmer US Central Command at det var uskyldige sivile som ble drept i angrepet. Det skjer etter en gransking av hendelsen.

Etter innrømmelsen rykket forsvarsminister Lloyd Austin ut med en beklagelse.

– Jeg kondolerer dypt familiene til de drepte. Vi ber om unnskyldning, og vi vil forsøke å lære av dette grusomme feilgrepet, sier Austin.

Beredskapen på amerikansk side var svært høy etter selvmordsangrepet utenfor flyplassen den 26. august. Over 180 ble drept, de fleste sivile afghanere, men også 13 amerikanske soldater.

Ansatt i hjelpeorganisasjon

General Kenneth McKenzie, som leder den amerikanske sentralkommandoen, sier etterretningstjenesten var «rimelig sikre» på at et nytt IS-angrep mot flyplassen var under oppseiling. Det viste seg imidlertid å ikke være tilfellet.

– Angrepet var en tragisk feil, sier McKenzie, som beklager det som hendte.

New York Times skriver at det som ble antatt å være eksplosiver som ble lastet inn i bagasjerommet på en hvit Toyota, sannsynligvis var vannflasker. En eksplosjon som inntraff i etterkant i Kabul-nabolaget der angrepet fant sted, skyldtes sannsynligvis en propantank eller lignende.

Eksplosjonen skjedde etter at en amerikansk drone hadde skutt en Hellfire-rakett mot bilen, og ble sett på som et bevis på at det var en bombe om bord.

Kort fortalt utgjorde bilen ingen trussel, slår de amerikanske etterforskerne fast.

Sju barn

McKenzie sier at så mange som ti sivile ble drept, og at sju barn var blant de drepte. Han sier angrepet ble gjennomført fordi de amerikanske styrkene var overbevist om at et IS-angrep var under oppseiling.

– Angrepet var et tragisk feilgrep, sier han.

I flere dager etter angrepet forsvarte amerikanske militærmyndigheter beslutningen, selv etter at det kom meldinger om sivile ofre, blant dem barn.

Amerikanske medier avdekket etter hvert at sjåføren i bilen som ble sprengt, var en person som i lang tid hadde vært ansatt i en humanitær amerikansk organisasjon.

Også generalstabens leder Mark Milley, som også forsvarte angrepet og framholdt at det var nødvendig to dager etter at det skjedde, beklager.

– Dette er en krigens tragedie, helt hjerteskjærende, sier han og lover full åpenhet om det som har hendt.