Det hvite hus: Ukjent objekt skutt ned over Alaska

Et ukjent flygende objekt er skutt ned over Alaska på ordre fra president Joe Biden, opplyser Det hvite hus fredag.

John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, på fredagens pressekonferanse i Det hvite hus. Til venstre stå Karine Jean-Pierre, talskvinne for De hvite hus.

NTB-Reuters-AP

Det er ikke kjent hva slags objekt det er snakk om, men det er mye mindre enn den store kinesiske ballongen som nylig ble skutt ned utenfor kysten av South Carolina.

Objektet var på størrelse med en liten bil og befant seg i en høyde av 40.000 fot i amerikansk luftrom. Ifølge Det hvite hus kunne gjenstanden utgjøre en fare for luftfarten.

Det ble skutt ned av et amerikansk jagerfly etter at flygerne på et annet fly observerte gjenstanden og fastslo at den ikke var bemannet.

Objektet falt ned i amerikansk territorialfarvann i Nord-Alaska, ved grensa til Canada, ifølge AFP. Det ventes at nedslagsfeltet på havisen blir lite, og det er godt håp om at restene kan hentes opp.

John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, sier det er uklart om det er et objekt eid av en stat. Han kjenner ikke til om det er tatt kontakt med Kina om gjenstanden.

Pentagon ble først oppmerksom på gjenstanden torsdag kveld. Man vet ikke hvor den kom fra, og det så ikke ut til at den kunne styres, men bare drev med vinden.