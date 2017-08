Nord-Korea fyrte av mellomdistanserakett som svar på militærøvelse

– Nå som USA åpenlyst har erklært sin fiendtlige intensjon mot Nord-Korea ved å gjennomføre felles aggressive militærøvelser til tross for gjentatte advarsler, har mitt land enhver grunn til å svare med harde mottiltak i vår rett til selvforsvar, sier Nord-Koreas FN-ambassadør Han Tae-Song.

USA gjennomfører for tiden en felles militærøvelse med Sør-Korea. Samtidig pågår en amerikansk øvelse på Hokkaido-øya i Japan. Det var over denne øya at raketten fløy etter å ha blitt avfyrt fra Nord-Koreas hovedstad Pyongyang like før klokken 6 lokal tid tirsdag morgen.

Ifølge forsvarsledelsen i Sør-Korea fløy raketten om lag 2.700 kilometer før den brakk i tre deler og falt ned i Stillehavet om lag 1.200 kilometer øst for Hokkaido.

Distansen og rakett-typen ser ut til å være et signal om at Nord-Korea er i stand til å gjøre alvor av sin trussel om å ramme det amerikanske territoriet Guam, hvis regimet skulle velge å gjøre det. Samtidig etablerer denne testen en potensielt farlig presedens om å foreta flere prøveoppskytinger over Japan i framtiden, heter det i uttalelsen fra Sør-Korea.

Hastemøte

Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil ta alle skritt for å sikre at befolkningen er trygg.

– Deres fullstendig uakseptable oppskyting av en rakett over vårt land er en svært alvorlig trussel og svært ødeleggende for freden og sikkerheten i regionen, sa Abe.

Senere snakket han med USAs president Donald Trump på telefon. De to lederne var enige om å legge mer press på Nord-Korea og be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak.

Fordømmelser

Oppskytingen møtes med fordømmelser fra verdenssamfunnet.

– Vi ser en tendens til eskalering. Og vi er ekstremt bekymret for den generelle utviklingen, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Oppskytingen utgjør en alvorlig trussel mot regional sikkerhet, uttaler EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer på det sterkeste det han omtaler som Nord-Koreas aggressive missiltest over Japan. Også utenriksminister Børge Brende fordømmer rakettesten.

– Det haster å finne en diplomatisk måte å avslutte atomvåpenprogrammet deres på, skriver Brende på Twitter.

Håper på forhandlinger

Kina mener spenningen har nådd bristepunktet.

– Situasjonen er på bristepunktet og nær ved å bli en full krise. Samtidig gir dette mulighet for å gjenåpne fredssamtaler. Vi håper alle parter nå vil vurdere hvordan spenningen kan dempes, slik at det kan bli fred og stabilitet på den koreanske halvøya, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Hua Chunying.

Også Australias utenriksminister Julie Bishop håper på forhandlinger.

– Dette mønsteret har vi sett fra det nordkoreanske regimet i flere tiår. De trapper opp sine provokative handlinger inntil de når et punkt der de setter seg ned for å forhandle. Jeg velger å tro at det er slik også denne gang, sier hun.

Sørkoreanske missiltester

Sør-Korea gjennomførte tirsdag nye militærøvelser med fire jagerfly som slapp åtte bomber mot testmål på Sør-Koreas østkyst som svar på missiltesten.

Som svar på tirsdagens oppskyting offentliggjorde Sør-Korea dessuten videoopptak som viser egne missiltester utført 24. august. Sør-Korea testet da to raketter, den ene med rekkevidde på 800 kilometer og den andre med rekkevidde på 500 kilometer.

Interkontinental rakett

For en måned siden gjennomførte Nord-Korea den andre prøveoppskytingen av en interkontinental rakett, som analytikere mener kan nå langt inn i USA dersom nordkoreanerne klarer å perfeksjonere våpenet.

Sist uke roste USAs utenriksminister Rex Tillerson Nord-Korea for det han omtalte som selvbeherskelse. Han uttrykte håp om at regimet kan være klar for dialog etter en periode med færre provokasjoner.