Journalist fikk fire års fengsel for å ha varslet om Wuhan-utbruddet

En regimekritisk borgerjournalist som varslet om koronautbruddet i Wuhan i februar, er dømt til fire års fengsel.

En demonstrant holder opp et bilde av journalisten som nå er dømt til fengsel. Foto: Kin Cheung / AP

Den tidligere advokaten Zhang Zhan mottok dommen i et kort rettsmøte i Shanghai, nesten ett år etter at virusutbruddet først ble oppdaget i Wuhan og siden spredte seg til hele verden.

37-åringen var tiltalt for å ha oppildnet til konflikt og framprovosert trøbbel i den første kaotiske fasen av utbruddet.

Hennes direkterapportering fra overfylte krematorier og sykehus ble delt bredt på sosiale medier i februar, noe som fanget myndighetenes oppmerksomhet.

I en artikkel skrev hun at myndighetene ikke ga folk nok informasjon og deretter bare stengte byen ned.

– Dette er et voldsomt brudd mot menneskerettighetene, skrev Zhang.

Sultestreiker

Det er en av hennes forsvarere, Ren Quanniu, som melder om dommen.

– Zhang Zhan var knust da dommen ble opplest, sa Ren.

Zhangs helsetilstand skal være svært dårlig. Hun har sultestreiket siden juni og siden da fått næring gjennom en tube i nesen.

– Da jeg besøkte henne i forrige uke fortalte hun at hvis hun får en langt straff, vil hun sultestreike til sitt siste øyeblikk. Hun er overbevist om at hun vil dø i fengsel, sa Ren før rettssaken startet.

– Det er en ekstrem form for protest mot dette samfunnet og situasjonen, la han til.

Informasjonskontroll

Hittil har kinesiske myndigheter straffet ni varslere i et forsøk på å hindre kritikk av myndighetenes håndtering av utbruddet.

Men saken er den første mot en journalist. Tre andre – Chen Qiushi, Fang Bin og Li Zehua, som rapporterte fra Wuhan, har vært savnet siden februar.

Kina har fått krass kritikk for håndteringen av virusutbruddet og anklages for hemmeligholdelse. Kinesiske myndigheter har på sin side understreket at landet har lyktes eksepsjonelt bra med å kontrollere viruset, samtidig som økonomien har begynt å ta seg opp.

Signal til andre

Rettighetsgrupper påpeker at rettsprosessen mot Zhang er et signal for andre aktivister.

– Myndighetene ønsker å bruke henne som et eksempel på å skremme bort andre dissidenter fra å stille spørsmål om pandemisituasjonen i Wuhan tidligere i år, sier Leo Lan ved rettighetsgruppen Chinese Human Rights Defenders.

Rettssaken fant sted bare noen uker før et ekspertteam fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ankommer Kina for å granske hvordan viruset oppsto.