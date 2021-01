Biden godkjent som president – Trump lover fredelig maktovertakelse

Kongressen og visepresidenten har formelt godkjent Joe Biden som vinner av presidentvalget. Avtroppende Donald Trump lover fredelig maktovertakelse.

Visepresident Mike Pence og speaker Nancy Pelosi leser opp den endelige sertifiseringen av valgdelegatenes stemmer – flere timer på overtid som følge av stormingen av kongressbygningen.

Politiet trakk våpen og barrikaderte dørene da Trump-tilhengere stormet kongressbygningen. Én kvinne ble skutt og drept av politiet, mens tre andre mistet livet i det politiet beskriver som «medisinske nødhendelser». Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

USAs avtroppende president Donald Trump lover å gi fra seg makten 20. januar. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Demokraten Joe Bidens valgseier ble natt til torsdag lokal tid formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen, og Biden blir dermed innsatt som USAs 46. president 20. januar.

– Til tross for at jeg er fullstendig uenig med utfallet av valget, og jeg har fakta på min side, vil det bli en ryddig maktovertakelse 20. januar, sier Trump i en uttalelse fra Det hvite hus..

Flere ombestemte seg

Før sesjonen ble avbrutt av voldelige opprørere som trengte seg helt inn i kongressalene, var det mange republikanere som hadde innsigelser mot valget i Arizona – innsigelser som ble stemt ned.

Da den seremonielle sertifiseringen startet opp igjen, drøyt seks timer etter at Kongressen var blitt evakuert, hadde en rekke republikanere fått kalde føtter.

Blant andre hadde den republikanske senatoren Kelly Loeffler i Georgia forandret mening, og hun stemte heller for å godkjenne valgdelegatenes resultat, skriver New York Times.

– Da jeg ankom Washington i morges, hadde jeg alle intensjoner om å motsette meg godkjennelse av valgstemmene. Hendelsene som fant sted i dag, har imidlertid tvunget meg til å revurdere. Jeg kan ikke med god samvittighet motsette meg det nå, sa Loeffler.

Republikanerne Scott Perry fra Pennsylvania, Ted Cruz fra Texas og Josh Hawley fra Missouri var blant dem som sto fast på sine innsigelser mot valgresultatet i Pennsylvania tross opptøyene. De ble imidlertid stemt ned i både Representantenes hus og Senatet.

I motsetning til hva flere republikanere hadde varslet på forhånd, kom det ingen innsigelser mot valget i Georgia eller andre stater enn Pennsylvania og Arizona.

Pence godkjente

Godkjenningen ble svært forsinket som følge av opptøyene og fortsatte ut i de små timer. Ved 3.40-tiden natt til torsdag lokal tid passerte godkjennelsen grensen på 270 valgdelegatene.

Visepresident Mike Pence godkjente valget av Biden, og han trosset dermed Trumps ønske. Republikanernes flertallsleder Mitch McConnell fordømte stormingen av kongressbygningen.

– De forsøkte å tukle med demokratiet vårt. De mislyktes. De mislyktes. De klarte ikke å hindre Kongressen, sa McConnell.

Utestengt fra sosiale medier

Trump ble i kjølvannet av opptøyene midlertidig utestengt fra alle sosiale medier, og uttalelsen hans om maktoverføringen kom derfor ikke på hans sedvanlige plattformer.

– Jeg har alltid sagt at vi skal fortsette vår kamp for å sørge for at kun de lovlige stemmene ble telt opp. Mens dette representerer slutten på den mest storslagne førsteperioden i presidenthistorien, er det kun starten på vår kamp for å Make America Great Again, sier han i uttalelsen.

Onsdag 20. januar, om drøye to uker, blir Joe Biden innsatt som USAs 46. president.

