Mystisk himmellegeme i bane rundt jorda er 54 år gammel rakett

Astronomer har slått fast at et mystisk objekt som går i bane rundt jorda faktisk er en 54 år gammel rakett og ikke en asteroide, slik det først ble antatt.

Her er en Atlas Centaur 7-rakett på oppskytningsrampen ved Cape Canaveral i Florida i september 1966. Et mystisk himmellegeme som har gått i bane rundt jorda siden september, viste seg å være den øvre delen av denne raketten. Foto: Convair / General Dynamics Astronautics Atlas Negative Collection / San Diego Air and Space Museum via AP / NTB

NTB-AP

Observasjoner gjort via et teleskop på Hawaii førte til at raketten ble korrekt identifisert, opplyser Nasa.

Objektet ble først klassifisert som en asteroide da det ble oppdaget i september. Men Nasas fremste asteroide-ekspert, Paul Chodas, mistenkte tidlig at det var en Atlas Centaur-rakket fra oppdraget Surveyor 2, som uten hell forsøkte å lande på månen i 1966.

Chodas' mistanke ble bekreftet tidligere i uka, da et infrarødt teleskop på Hawaii ikke bare observerte det mystiske himmellegemet, men også en Centaur fra 1971, som fortsatt går i bane rundt jorda. Dataene fra de to bildene var like.

Objektet, som formelt er kjent som 2020 SO, er ventet å forlate banen rundt jorda i mars, for deretter igjen å gå i bane rundt sola. Neste tur hjemover blir ifølge Nasa i 2036.