Twitter varsler sikkerhetstiltak etter stengingen av Trumps konto

Det er uklart hvilke konkrete tiltak Twitter innfører som følge av hendelsen, men selskapet har lovet en full intern gjennomgang for å hindre at slikt skjer igjen.

Like før klokken 19 lokal tid torsdag var Trumps Twitter-konto utilgjengelig. De som forsøkte å lese presidentens meldinger, fikk beskjed om at kontoen hans ikke eksisterte. Elleve minutter senere var den oppe igjen.

Twitter har forklart at en ansatt som hadde sin siste dag på jobben, sto bak. The New York Times skriver at vedkommende var ansatt hos en av Twitters underleverandører.

Stengingen av presidentens konto har skapt debatt ikke bare rundt selskapets egne sikkerhetsmekanismer, men også rundt det faktum at store deler av Trumps kommunikasjon med omverdenen skjer på Twitter.