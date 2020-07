Korona: Flere land strammer grepet

Belgias statsminister Sophie Wilmès kunngjør nye tiltak for å få stanset oppblomstringen av koronaviruset. Foto: AP / NTB scanpix

Flere land strammer grepet av frykt for å oppleve en ukontrollert oppblomstring av koronaviruset. WHO varsler at pandemien skyter fart.