Ubehagelig stille i Hongkong dagen etter opptøyer

Myndighetene i Hongkong har stengt alle offentlige kontorer ut uka etter onsdagens kraftige sammenstøt, der 79 mennesker ble såret da politiet brukte gummikuler, køller, tåregass og pepperspray mot demonstrantene.

Hongkongs lovgivende forsamling, som domineres av Kina-vennlige representanter, valgte onsdag å utsette behandlingen av det omstridte lovforslaget på ubestemt tid. Dette, i kombinasjon med stengte kontorer i finansdistriktet, bidro til det som av Reuters beskrives som en «ubehagelig stillhet» i finansmetropolen.

Tung nedbør torsdag morgen bidro ytterligere til å holde folkemassene borte fra gatene, der det var en håndfull demonstranter igjen.

EU-reaksjon

EU er sist ut med å synge ut mot innholdet i og mulige følger av lovendringen som muliggjør utlevering til Kina.

I en uttalelse fra unionen heter det at EU «deler mange av bekymringene til innbyggerne i Hongkong når det regjeringens foreslåtte utleveringsreform», før det anmodes om at innbyggernes rettigheter respekteres.

Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre og et eget rettsvesen. Hongkongs politiske leder Carrie Lam er innsatt av Kinas president, og den lovgivende forsamlingen som skal behandle den omstridte lovendringen, er dominert av Kina-vennlige medlemmer.

Ifølge EU har kan den endrede loven få omfattende konsekvenser, ikke bare for Hongkong og dets innbyggere, men også for EU og utenlandske innbyggere, i tillegg til for selskapers tillit til Hongkong.

Kritikk fra amnesti

Amnesty International har anklaget politiet i Hongkong for overdreven maktbruk mot fredelige demonstranter.

– Tåregass og gummikuler må aldri brukes for å oppløse fredelige protester da de rammer vilkårlig og kan føre til alvorlig skade og død, sier lederen for Amnestys avdeling i Hongkong, Man-Kei Tam.