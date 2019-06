Bilprodusenter ber Trump beholde utslippsgrenser

Store bilprodusenter som Ford, General Motors, Toyota, Honda og Volkswagen ber i et brev til Det hvite hus om at presidenten ikke senker utslippskravene.

Hvis de nasjonale reglene endres, vil California og andre delstater trolig forsøke å innføre egne krav. Bilprodusentene frykter et mer komplisert amerikansk bilmarked som vil gjøre det vanskeligere å sette riktige priser og bestemme hva slags biler som skal produseres.

Trump-regjeringen foreslo i fjor å rulle tilbake utslippsstandardene foreslått av tidligere president Barack Obama.

Kravet innebar at nye biler må klare seg med under 0,65 liter drivstoff per mil. Dagens krav er på rundt 0,9 liter per mil.

Amerikanske biler er ikke akkurat kjent for å bruke lite drivstoff, og produsentene har tidligere hevdet at endringen av kravene vil koste milliarder av dollar og føre til høyere bilpriser. Men nå har de altså snudd.

I tillegg til å reversere utslippskravet for biler, ønsker Trump-regjeringen også å fjerne mulighetene som delstatene har hatt til å fastsette egne, strengere utslippskrav. California og 16 andre delstater fremmet i fjor høst et søksmål som tar sikte på å stoppe endringene.