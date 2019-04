Mueller-rapporten kan være verre for Trump enn Barr viste

De sier at sammendraget som justisminister William Barr lagde, ikke viser hvor alvorlig rapporten var for presidenten, og de er bekymret for at det første inntrykket blir stående som sannheten for folk flest før rapportens konklusjoner blir lagt fram, skriver New York Times.

Barr har sagt at han skal offentliggjøre den nesten 400 sider lange rapporten, men at han trenger tid til å sladde konfidensiell informasjon før han sender den redigerte versjonen til Kongressen.

Muellers etterforskere har allerede skrevet en rekke oppsummeringer, og noen av dem mener at Barr burde ha inkludert mer av deres konklusjoner i sitt fire sider lange sammendrag, ifølge anonyme kilder i administrasjonen som New York Times siterer.

Hindre rettens gang

Det er ikke klart hvorfor noen av etterforskerne mener at rapporten er mer skadelig enn det Barr forklarte, men rapporten har trolig gått grundig inn på spørsmålet om Trump forsøkte å hindre rettens gang. Det er heller ikke klart hvor mange på Muellers team som er irritert.

Samtidig har Barr og hans medarbeidere uttrykt frustrasjon over at Mueller ikke tok stilling til om Trump hadde hindret rettens gang. Når Mueller ikke gjorde det, tok Barr på seg selv å frikjenne Trump.

Demokratene anklager

Det har vært heftig debatt siden Mueller leverte rapporten for noen uker siden. Demokratene anklager Barr for å ha favorisert Trump i sitt sammendrag og krever hele rapporten offentliggjort.

I sammendraget skrev Barr at Mueller ikke hadde funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland for å påvirke valget i 2016. Når det gjelder forsøk på å hindre rettens gang, skrev han at Mueller verken dømte eller frikjente presidenten.

Til det siste skrev Barr at det dermed var opptil ham å avgjøre om det rapporten beskrev var et lovbrudd, og at han og visejustisminister Rod Rosenstein da kom til at det ikke var nok bevis.