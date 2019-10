Johnson får kniven på strupen etter nytt nederlag i Underhuset

– Jeg vil fortsette å gjøre alt jeg kan for å få brexit gjennomført 31. oktober, sa Johnson etter at vedtaket hadde gått gjennom med 322 mot 306 stemmer.

Det betyr at Johnson nå må gjøre det han minst av alt ønsket, nemlig be EU om en utsettelse av brexit.

Det er fordi Parlamentet tidligere har vedtatt en lov som sier at hvis ingen utmeldingsavtale er godkjent av de folkevalgte innen lørdag 19. oktober, må statsministeren skrive et brev til EU der han ber om en ny forlengelse av forhandlingsperioden.

Lørdagens vedtak betyr også at det etter fem timers intens debatt ikke blir noen avstemning om brexitavtalen lørdag, slik det var ventet.

Varsler nytt forsøk

– Jeg ikke vil forhandle med EU om en forsinkelse, og loven tvinger meg heller ikke til å gjøre det, sier Johnson etter at han nok en gang fikk flertallet av de folkevalgte mot seg.

Men Johnson gjorde det klart at han vil legge fram brexit-forslaget på ny i begynnelsen av neste uke. Trolig innebærer det ny avstemning om brexitavtalen tirsdag.

Utsettelsen innebærer at brexit-forslaget ikke kan vedtas før avtalen er gjort til britisk lov, slik at man skal være sikker på at Storbritannia ikke går ut av EU uten en avtale. Johnson håper å gjøre innholdet i avtalen til britisk lov innen utgangen av måneden.

Forferdet Corbyn

Labours leder Jeremy Corbyn uttrykte forferdelse over at Johnson i sitt innlegg sa han ikke ville forhandle med EU om en utsettelse. Han frykter at Johnson med det tilkjennegir at han ikke vil be om en utsettelse, noe som ville være lovbrudd.

–Jeg inviterer ham til å tenke veldig nøye igjennom uttalelsene han nettopp kom med om å nekte, tilsynelatende, å be om forlengelsen som loven pålegger ham, sier Corbyn.

Et annet Labour-medlem, Vernon Coaker, spurte parlamentslederen John Bercow om det er noe Parlamentet kan gjøre for å sikre at Johnson faktisk sender brev til EU for å be om utsettelse.

Konstitusjonell krise

En skotsk MP snakket også om at retten kan instruere Bercow til å skrive brevet til EU. Bercow sa han ikke har noen forventning om å få noen slik instruks, men bekreftet at han ikke vil nøle med å gjøre det Parlamentet eller domstolene pålegger ham.

Johnson har nå frist til midnatt britisk tid med å sende brevet. Skjer ikke det, risikerer landet å bli kastet ut i en konstitusjonell krise.

En kilde ved statsministerens kontor antyder at den formelle forespørselen om en ny utsettelse vil bli sendt, men at Johnson samtidig vil be EUs medlemsland om å avvise det kilden kaller «Parlamentets brev», ifølge britiske medier.

Forakt for retten

Liberaldemokratenes Chuka Umunna, som tidligere representerte Labour, sier at om han ikke ber EU om utsettelse, viser han også forakt for retten, ettersom regjeringen tidligere har lovet en skotsk domstol at han skal sende brevet.

EU-kommisjonen ber regjeringen om å avklare hva utsettelsen av avtalen EU er med på, innebærer. Flere har advart om at det ikke er sikkert EU lenger vil gi Storbritannia ytterligere utsettelser.

– Det er nå Storbritannias regjering som må informere oss om de neste skrittene så snart som mulig, heter det fra EU-kommisjonens talsperson.

Tror på Johnson

OIiver Letwin, det tidligere tory-medlemmet som la fram utsettelsesforslaget, sier han er fornøyd med resultatet, og at han er sikker på at Johnson vil opptre i henhold til loven og be EU om en utsettelse.

At Letwin, som selv er tilhenger av brexitavtalen la fram forslaget om utsettelse, er en illustrasjon på hvor liten tilliten til Johnson er, og at mange frykter at han vil finne en måte å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober om det ikke blir enighet om avtalen hans.

Liberaldemokratene og de skotske nasjonalistene, samt også nordirske DUP og de aller fleste Labour-representantene stemte for utsettelsen. Det gjorde også flertallet av de tidligere konservative som Johnson sparket ut av partiet