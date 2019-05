Steve Bannon mener Nigel Farage kan bli statsminister

I et intervju med AFP kalte Bannon Farage en venn og kollega. Han la til at han har vært i kontakt med ham både i løpet av valgkampen og etter valget der Farages Brexit-parti fikk 31,6 prosent av stemmene.

– Jeg gratulerte ham med en strålende seier, sa Bannon i suiten i et luksushotell i Paris der han har bodd under oppløpet til EU-valget mens han har forsøkt å knytte bånd mellom ytre høyrepartier i Europa.

Han sier at han i første omgang regner med at Brexit-partiet har mulighet til å få en representant valgt inn i Parlamentet i et suppleringsvalg i Peterborough 6. juni.

– Hvis han vinner det setet, og de får et medlem av Underhuset, vil det være ganske epokegjørende. Så da tenker jeg at Farage kan ha gode sjanser til å bli statsminister i England i løpet av året, sier Bannon.

Om EU-valget sier Bannon at framgangen for de nasjonalistiske partiene på ytre høyre fløy betyr at ideen om videre EU-integrasjon er død.

– Vi kommer ikke til å se Juncker (presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker) eller noen i den gjengen puffe på for mer integrasjon. Det er det som er det historiske ved i går, sa han.