To funnet omkommet i sammenrast hus i Bayern

Mannen ble hentet ut av ruinene av det raserte huset søndag kveld, og mandag morgen fant redningsmannskapene også datteren hans omkommet.

En 39 år gammel kvinne, som antas å være jentas mor, ble funnet i live, men hardt skadd søndag. Fire andre som bodde i huset, var ikke hjemme da eksplosjonen fant sted. To av dem skal ha vært sønner av den omkomne mannen.

Politiet antok først at eksplosjonen i det tre etasjer høye huset i Rettenbach am Auerberg i Bayern skyldes en gasslekkasje, men fastslo raskt at bygningen ikke var tilknyttet den lokale gassledningen. Årsaken til eksplosjonen er derfor et mysterium.

Huset ligger i et boligområde, og eksplosjonen var så kraftig at den også påførte flere nabohus til dels store skader.