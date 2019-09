Monsterorkanen inn over USA

Orkanen som nå er nedgradert til en kategori 2-orkan herjer i South Carolina torsdag kveld, norsk tid. Samtidig kommer ødeleggelsene på Bahamas-øyene for alvor til syne.

På CNN uttaler Bahamas-innbyggeren Sharon Rolle at det lukter død av den smadrete byen Marsh Harbour.

– Det er ikke noe her. Vi bor i bilen nå, mens vi prøver å finne ut hva vi skal gjøre. Jeg føler meg ikke trygg. Det er ingen myndigheter her. Jeg ser i hvert fall ikke noe til dem. Det er mye død rundt oss. Det er bare kaos og ødeleggelser. Du kan lukte død. Stanken henger i luften nå som vannet trekker seg tilbake og sola kommer fram. Det føles uvirkelig. Som om alt er over. Vi trenger hjelp, sier hun.

Avisa Miami Herald har møtt Lowree og Daynan Tynes fra Abaco som prøver å komme seg hjem for å redde 10 barn som sitter fast i Marsh Harbour.

– Ungene hører til familie og venner som ikke kom seg unna orkanen, Kommunikasjonen er i beste fall mangelfull, men vi har fått noen tekstmeldinger:

“Huset er ødelagt”

“Trenger hjelp”

“Er i live”

RANDALL HILL, Reuters/Scanpix

Strømmen går, flommen kommer

Dorian er ved kysten av South Carolina torsdag kveld, norsk tid. I følge CNN går det tornadoer foran orkanen. Disse skaper store ødeleggelser i delstaten. Så langt som delstaten Virginia blir nå områder evakuert.

Byen Charleston ligger ved sjøen og er offer for flom. Her fryktes det at stormfloen vil trenge innover i landet og gjøre stor skade. Ifølge NBC News kan dette bli den verste flommen på 30 år. Det er et voldsomt regnvær i området, stormfloen vil stige til rundt 3 meter, melder CNN. Værmeldingen varsler 500 mm regn. Elvene i Charleston-området kan komme til å gå over sine bredder, melder tv-kanalen.

Meg Kinnard, AP/Scanpix

Allerede torsdag morgen, lokal tid, meldte Charleston-politiet på Twitter at gjennomfartsveiene måtte stenges på grunn av flom. Politiet ba innbyggerne i byen som ikke hadde evakuert om å søke dekning for uværet. Folk be bedt om å oppsøke skoler og Røde Kors og ta med sengetøy, mat og drikke for minst et døgn, samt nødvendige medisiner.

Fakta: Charleston Charleston er en viktig havneby i South Carolina. Byen ligger mellom de tre elvene Ashley, Cooper og Wando. Byen ble grunnlagt i 1670 som Charles Town og har en arkitektonisk og historisk viktig gamleby. Selve byen har om lag 130.000 innbyggere, mens det bor 788.000 i byområdet.

Flere hundretusen strømkunder har torsdag vært uten strøm i Georgia og South Carolina, på grunn av at strømmaster rives ned av orkanen. Miami Herald meldte torsdag at over 150.000 strømkunder i det nordlige Florida også mistet strømmen.

Vinden røsket taket av bygninger i Wilmington, North Carolina, meldte CNN torsdag ettermiddag, norsk tid. Samtidig ble Nasjonalgardens att inn for å hjelpe.

Bahamas i ruiner

Satellittbilder fra NASA viser at det regnet så mye som 890 millimeter natt til mandag noen steder over Bahamas da orkanen herjet øystaten som ligger sørøst for Florida.

Det er ikke bare nede på bakken Dorian gjør inntrykk:

– Du kan føle kraften fra stormen når du ser på den fra rommet, melder astronaut Nick Hague fra den internasjonale romstasjonen ISS.

På Bahamas er ikke omfanget av orkanens herjinger klart. Flyplassen på Grand Bahama ligger under 2 meter vann.

– Det er fullstendig ødeleggelse. Det er tilintetgjørelse. Apokalyptisk. Det handler ikke om å bygge opp igjen noe som var der. Vi må starte fra grunnen av, sier Lia Head-Rigby, som bistår en lokal hjelpeorganisasjon og som har befart Bahamas' hardest rammede øygruppe Abacos med fly.

Gonzalo Gaudenzi, AP/Scanpix

Mange av innbyggerne på Abacos er naturkatastrofe-flyktninger fra Haiti.

– Det er langt flere døde, sier hun, men så langt finnes det ingen oversikt. Lik blir fortsatt hentet ut.

– Vi står midt i en av de største nasjonale krisene i vårt lands historie, sier statsminister Hubert Minnis.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på øya Grand Bahama og på Abaco enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader. FN og Røde Kors opplyser at over 70.000 mennesker trenger mat og rent drikkevann.

Knyttes til klimaendringene

Forsker Jim Kossin i den amerikanske forskningsetaten NOAA mener Dorians utvikling er i tråd med det man forventer etter hvert som temperaturen på jorda stiger.

Kossin viser til teorien om at den globale oppvarmingen bremser kraftige luftstrømmer høyt oppe i atmosfæren. Uvanlig rolige forhold i disse luftlagene bidro til at Dorian lå så lenge stille.

Orkanene Florence og Harvey, som rammet USA i 2018 og 2017, beveget seg også unormalt sakte.

Stigende temperaturer i havet fører trolig også til at de kraftigste orkanene blir enda kraftigere. I tillegg kan stormfloene under denne typen uvær føre til større skader enn tidligere siden havnivået er i ferd med å stige.