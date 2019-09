Det 100 kilometer brede uværsystemet beveger seg nordover langs kysten med stadig høyere hastighet, melder CNN. Vinden kan føles opptil 280 kilometer fra orkanens øye. I Jacksonville i Florida er broer stengt på grunn av sterk vind, og lenger nord - i delstaten Georgia, blåser trær over ende.

Tidligere prognoser om at orkanen kunne treffe Florida direkte, er nå skrinlagt. Men Dorian ventes å passere svært nær kysten av Georgia og South Carolina, og kan ramme South- og North Carolina, torsdag og fredag. Det er også sendt ut ekstremværvarsel opp til grensen mellom North Carolina og delstaten Virginia.

Men selv om orkanen ikke skulle treffe land, vil den sannsynligvis føre til stormflo og store oversvømmelser, opplyser orkanvarslingssenteret NHC.

På kyststrekningen fra West Palm Beach i Florida og gjennom Georgias kyst er det ventet mellom 75 og 152 millimeter nedbør. I Carolina-delstatene kan det komme mellom 127 og 254 millimeter nedbør, noen steder så mye som 700 millimeter. Til sammenligning er norgesrekorden for døgnnedbør på 229,6 millimeter.

En kvinne som sto ved kysten og så på uværet ble tatt av bølgene onsdag, men berget av en livredder, melder sheriffen i Jacksonville, Florida, på Twitter. Onsdag kveld ligger orkanens øye rett vest for Jacksonville. Her kan vinden holde en hastighet på 75 kilometer i timen. Siden farten øker, ventes vindens hastighet å nå 160 kilometer i timen langs kysten av South- og North Carolina.

1670 fanger evakuert fra fengsel i Georgia på grunn av orkanen, melder CNN. Den obligatoriske evakueringen av det orkanutsatte området fengselet ligger i, gjelder for alle.

Juan Beltran i Florida har for sikkerhets skyld kjørt bilen, en Smart, inn i kjøkkenet.

Juan Beltran

– Jeg har i grunnen bare forberedt meg som til en hvilken som helst orkan. Ekstremværvarsler må tas på alvor. Du vil ikke gå tom for strøm, mat, vann og lignende hvis du forbereder deg skikkelig. Strømaggregat, petroleum, batterier, gass, hermetikk, finerplater foran vinduene. Denslags, kommenterer han på nettstedet Reddit.

Bahamas i ruiner

Satellittbilder fra NASA viser at det regnet så mye som 890 millimeter natt til mandag noen steder over Bahamas da orkanen herjet øystaten som ligger sørøst for Florida.

Det er ikke bare nede på bakken Dorian gjør inntrykk:

– Du kan føle kraften fra stormen når du ser på den fra rommet, melder astronaut Nick Hague fra den internasjonale romstasjonen ISS.

På Bahamas er ikke omfanget av orkanens herjinger klart. Flyplassen på Grand Bahama ligger under 2 meter vann.

– Det er fullstendig ødeleggelse. Det er tilintetgjørelse. Apokalyptisk. Det handler ikke om å bygge opp igjen noe som var der. Vi må starte fra grunnen av, sier Lia Head-Rigby, som bistår en lokal hjelpeorganisasjon og som har befart Bahamas' hardest rammede øygruppe Abacos med fly.

– Det er langt flere døde, sier hun, men så langt finnes det ingen oversikt. Lik blir fortsatt hentet ut.

– Vi står midt i en av de største nasjonale krisene i vårt lands historie, sier statsminister Hubert Minnis.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på øya Grand Bahama og på Abaco enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 mennesker trenger mat og rent drikkevann.