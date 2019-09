Båtbrann i California krevde minst 25 liv

Orlogskaptein Matthew Kroll i den amerikanske kystvakten sa sent mandag kveld lokal tid at 20 omkomne er brakt opp av vannet. Fem andre er lokalisert, men er foreløpig ikke hentet opp på grunn av utrygge forhold under dykkerbåten Conception.

Båten var på en tre dager lang helgeutflukt til Channel Islands da brannen brøt ut. Totalt 39 mennesker var om bord, hvorav et mannskap på seks. Mannskapet lå og sov på dekk om bord i den 75 fot store dykkerbåten, da brannen brøt ut litt etter klokka 3 natt til mandag lokal tid.

Fem av mannskapet kom seg i trygghet ved å hoppe om bord i en gummibåt som de styrte mot et lite fiskefartøy som lå ankret opp i nærheten. De ble reddet, men to av dem hadde mindre skader.

Sov under dekk

Passasjerene på dykkerbåten lå og sov under dekk. Båten lå ankret opp i Platt's Harbor, om lag 18 meter fra land på øya Santa Cruz, og det utelukkes ikke at noen om bord kan ha rukket å hoppe i sjøen og ta seg opp på holmer i nærheten.

Kaptein Monica Rochester i kystvakten i California sa at de fortsetter søker etter savnede natt til tirsdag, men at folk må være forberedt på det verst tenkelige utfallet.

– Båten ligger opp ned på relativt grunt vann, med avtakende tidevann som flytter båten rundt, sa Santa Barbaras sheriff Bill Brown på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid.

Politiet har så langt ikke fastslått brannårsaken.

Oppslukt av flammer

Bob og Shirley Hansen lå og sov i fiskebåten sin da de hørte banking på siden av båten ved 3.30-tiden natt til mandag. De ble møtt av skremte besetningsmedlemmer som fortalte at de hadde flyktet fra brannen.

– Da vi så ut, var den andre båten fullstendig oppslukt av flammer, fra stavn til stavn, sier paret til The New York Times.

Dykkerbåten lå bare 91 meter fra fiskebåten.

– Jeg kunne se flammer komme ut av hull på siden av båten. Det kom eksplosjoner med jevne mellomrom. Man kan ikke forberede seg på noe slikt. Det var grusomt, sier Bob Hansen.

– Brannen var for stor. Det var absolutt ingenting vi kunne gjøre, legger han til.

Han opplyser at to av besetningsmedlemmene dro tilbake til Conception for å lete etter overlevende, men uten å finne noen.

– Verst tenkelige situasjon

Conception var på tredje og siste dag av utflukten da brannen brøt ut og mannskapet sendte ut mayday-signal. Det var allerede full fyr i fartøyet da nødmeldingen kom inn, opplyser Rochester.

Et redningsfartøy, en brannbåt og et helikopter fra kystvakten rykket ut. Sheriff Brown sier oppdraget var nedslående. Båten befant seg på et øde sted der det var begrensede muligheter for å slukke brann, passasjerene sov under dekk midt på natten, og brannen spredte seg raskt.

– Man kunne ikke ha hatt en verre situasjon, sier sheriffen.

Conception var en dykkerbåt på 75 fot. Den hører hjemme i Santa Barbara på fastlandet og eies av Truth Aquatics, et lokalt selskap grunnlagt i 1974. Kystvaktens register viser at de siste inspeksjonene av båten i fjor ikke hadde avdekket noen mangler.

Øygruppen Channel Islands består av åtte øyer. Fem av dem utgjør en nasjonalpark. Øyene trekker til seg dykkere og turgåere.