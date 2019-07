WHO: Ebolautbruddet i Kongo er en global krise

Det er ytterst sjelden at FN-organet erklærer «folkehelsekrise av internasjonal viktighet» – bare fire ganger tidligere har det skjedd.

Erklæringen kom onsdag etter at viruset denne uka spredte seg til Goma, en by med to millioner innbyggere.

– Det er på tide at verden forstår, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

Kongo-utbruddet er historiens nest dødeligste ebolautbrudd noensinne og rammer en region som beskrives som en krigssone. En kriseerklæring av denne typen fra WHO medfører ofte større internasjonal oppmerksomhet og hjelp.

På overtid?

Goma ligger nær grensa til Rwanda og har en internasjonal flyplass. Eksperter har i mange måneder fryktet at viruset skulle spre seg til millionbyen. Selv om risikoen for regional spredning fortsatt er høy, er risikoen lav for at ebolaviruset sprer seg utenfor regionen, ifølge Ghebreyesus.

En ekspertkomité fra WHO har ved tre tidligere anledninger unnlatt å be FN-organisasjonen erklære global helsekrise. Andre eksperter mener erklæringen kommer langt på overtid.

Siden utbruddet ble påvist i Nord-Kivu i august i fjor har over 1.600 mennesker mistet livet i epidemien i Kongo.

Zika og svineinfluensa

WHO erklærte global folkehelsekrise under ebolautbruddet som krevde over 11.000 menneskeliv i Vest-Afrika fra 2014 til 2016 – men det skjedde først etter at viruset hadde spredt seg til tre land. Også zikaviruset i Amerika i 2016 og svineinfluensa-pandemien i 2009 ble erklært som globale folkehelsekriser.

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen (IFRC) ønsker WHOs beslutning velkommen.

– Selv om det ikke endrer realitetene på bakken for ofre eller partnere som deltar i hjelpeinnsatsen, så håper vi det vil medbringe den internasjonale oppmerksomheten som denne krisen fortjener, sier IFRC i en uttalelse onsdag kveld.

Opprør

Det pågående utbruddet i Kongo har spredt seg i en grenseregion hvor titalls opprørsgrupper er aktive. Vold fra militsgrupper hemmer hjelpeinnsatsen, men internasjonale organisasjoner peker også på motstand og misforståelser i lokalsamfunnene de forsøker å hjelpe.

Årevis med væpnet opprør og vold har gjort at mange er skeptiske til fremmede, spesielt de som eskorteres av kongolesiske sikkerhetsstyrker eller FN-soldater.

I flere tilfeller har helsearbeidere blitt utsatt for dødelige angrep, og sentre som behandler ebolapasienter, er også blitt angrepet.

Kongos helsedepartement har prøvd å overtale WHO til ikke å erklære noen krise. Ebola-utbruddet utgjør ingen humanitær krise, hevdet landets helseminister Oly Ilunga på et møte i Genève tirsdag.

Advarsel

WHOs internasjonale helsereglement ble ført i pennen i 2005 og definerer en internasjonal krise som en situasjon som er «alvorlig, uvanlig eller uventet». Den må også «innebære mulige konsekvenser for folkehelsen utenfor den rammede statens nasjonale grenser, og kan kreve umiddelbar internasjonal handling».

Eksperter advarer stater mot å innføre reise- eller handelsrestriksjoner som følge av erklæringen.

– Slike begrensninger vil i realiteten begrense flyten av varer og helsearbeidere inn i de rammede landene, og dermed fungere mot sin hensikt, sier Alexandra Phelan, global helseekspert ved Georgetown University.