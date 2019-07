Trump truer med å slutte å anerkjenne Kina som utviklingsland i WTO

WTO benytter seg av gamle motsetninger mellom utviklede land og utviklingsland, noe som har gjort at visse WTO-medlemmer har oppnådd urettferdige fordeler, het det i en uttalelse fra Trump fredag.

Han har bedt sin handelsrepresentant bruke alle tilgjengelige midler for å få WTO til å endre regelverket innen tre måneder. Målet er å hindre at land som er økonomisk sterke nok, ikke får slike fordeler.

– Uten betydelig fremgang i reformer av WTOs regelverk innen 90 dager, vil Washington ikke lenger behandle noe WTO-medlem som feilaktig erklærer seg selv som utviklingsland, og som feilaktig søker å oppnå fleksible fordeler via WTOs regler og forhandlinger, som utviklingsland, står det i Trumps uttalelse.

Handelskonflikt

Her påpekes det at sju av verdens ti rikeste økonomier påberoper seg status som utviklingsland, og at det samme gjelder G20-landene Mexico, Sør-Korea og Tyrkia.

Kina er verdens nest største økonomi og verdens største eksportør, men påberoper seg likevel en slik status, i likhet med rike land som Singapore, Brunei og De forente arabiske emirater. I WTO får de i så måte mer tid til å åpne opp sine økonomier, mer handlingsrom til å subsidiere sin eksport, samt prosedyremessige fordeler i WTO-disputter.

Trusselen fra Trump kommer kort tid før USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer etter planen reiser til Shanghai for å ha nye samtaler med kineserne. Målet med møtene er å løse handelskonflikten.

Det blir de første direkte samtalene siden dialogen brøt sammen i mai da Trump anklaget kineserne for å bryte løfter.

– Aldri mer

Det er uklart hva slags følger Trumps instruks vil få, men det antas å åpne for enda flere straffetollsatser mot Kina og andre land.

Den offisielle uttalelsen fra Trump ble fulgt opp på presidentens Twitter-konto fredag.

– WTO er ødelagt når verdens rikeste land hevder å være utviklingsland for å unnslippe WTO-regler og få spesialstatus. Aldri mer!!!