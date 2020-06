Amy Klobuchar har trukket seg som kandidat til å være Bidens visepresident

Senator Amy Klobuchar har trukket seg som kandidat til å bli visepresident for Demokratenes Joe Biden. I stedet anbefaler hun Biden «å velge en farget kvinne».

Senator Amy Klobuchar har trukket seg som kandidat til å være Joe Bidens visepresident dersom han skulle gå seirende ut av presidentvalget mot Donald Trump til høsten. Foto: Tom Williams / CQ Roll Call / AP / NTB scanpix

NTB

Klobuchar, som selv trakk seg som kandidat til å bli Demokratenes presidentkandidat mot Donald Trump under høstens valg, ble igjen aktuell da hun ble spurt om å stille som mulig kandidat til vervet som visepresident dersom Biden skulle vinne.

Men Klobuchar, som tidligere var statsadvokat i Minneapolis, har igjen vært under gransking etter demonstrasjonene som har preget USA i kjølvannet av saken der George Floyd ble drept under en pågripelse av politiet, nettopp i Minneapolis.

Torsdag kveld opplyste derfor Klobuchar selv at hun har trukket seg som mulig kandidat til jobben som visepresident. Hun skal ha sagt dette til tidligere visepresident Joe Biden onsdag kveld, skriver New York Times.

– Etter hva jeg har sett i min delstat og over hele landet, så er dette et historisk øyeblikk som USA må gripe. Jeg tror virkelig, som jeg også sa til visepresidenten, at dette er riktig øyeblikk å sette en farget kvinne inn i denne rollen, sier Klobuchar.

Hun la til at hun trodde hun ville ha fungert godt i jobben som visepresident, men at det er mange usannheter som er spredt om hennes tidligere virke, og at tiden ikke er inne for å diskutere disse sakene nå.