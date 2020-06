Chauvin i retten etter drapet på George Floyd

USA: Derek Chauvin, som er siktet for forsettlig drap på George Floyd, har jobbet for politiet i Minneapolis i 18 år og har tidligere fått en rekke klager.

Eks-politi Derek Chauvin fotografert etter at han fredag 29. mai ble pågrepet for drapet på George Floyd. Foto: AP/ Scanpix

NTB

Mandag møter den nå sparkede politimannen i retten i Minneapolis, byen der han for to uker siden presset kneet sitt mot nakken til afroamerikanske Floyd i 8 minutter og 46 sekunder slik at 46-åringen til slutt døde.

Det foreligger i alt tre obduksjonsrapporter. To av dem er offentlige og har kommet til motsatt resultat. Den ene fastslår at det var den brutale pågripelsen som drepte Floyd. Den andre konkluderer med at 46-åringen hadde underliggende helseproblemer, blant annet hjerteproblemer, og at dette var dødsårsaken.

En tredje obduksjonsrapport, bestilt av Floyds familie, konkluderer med at han døde som følge av politivolden.

18 klager

Politiet i Minneapolis har ved 18 tilfeller mottatt klager på Chauvin, flere av dem på grunn av nedsettende språkbruk, ifølge CNN , som ikke har greid å finne dokumentasjon på det konkrete innholdet i klagene.

Kun to av klagene endte med disiplinærstraff, og i begge tilfellene fikk han en skriftlig advarsel.

Chauvin sitter nå i isolasjon i høysikkerhetsfengselet Oak Park Height i delstaten Minnesota. Mandagens rettsmøte, som innledes like etter lunsj lokal tid, er ikke starten på selve rettssaken, men en innledende høring.

Domstolen skal ta stilling til om bevisene er tilstrekkelige for å tiltale Chauvin for forsettlig drap, slik påtalemyndigheten ønsker. Da Chauvin ble pågrepet, ble han først siktet for uaktsomt drap, men dette ble etterhvert skjerpet til forsettlig drap. Floyds familie vil at han skal tiltales for overlagt drap.

Hvis Chauvin blir kjent skyldig for forsettlig drap, kan det gi opptil 40 års fengsel.

Bildet viser de fire som deltok under pågripelsen av George Floyd, og som alle er pågrepet etter å ha fått sparken fra politiet. F.v.: Derek Chauvin, Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao. Mens Chauvin er siktet for forsettlig drap, er de tre andre siktet for medvirkning til drap. Foto: Hennepin County Sheriff's Office via AP / NTB scanpix

– Ingen glassklar sak

Drapet på Floyd ble filmet, og videoen er nå spredt på sosiale medier over hele verden. Men eksperter understreker at det likevel ikke er sikkert at rettssaken ender med fellende dom.

– Det er ingen gitt sak. Aktoratet har masse punkter de må binde sammen, og hvis det stilles spørsmål ved bare ett av dem, kan det være nok til rimelig tvil, sier advokaten Mike Brandt til nyhetsbyrået AP.

Han mener at de ulike konklusjonene i obduksjonsrapportene åpner for at forsvaret kan argumentere for at Floyds helse spilte en rolle i hans død. Det er også mulig at det vil bli bestilt en ny obduksjonsrapport.

TV-stasjonen Kare11 melder at det tidligere kun vært ett tilfelle i delstaten der en politimann er blitt dømt for å ha drept en person mens han har vært i tjeneste. Det skjedde i 2017 da en kvinne ringte til politiet og endte opp med å bli drept.

Alle fire pågrepet

De tre andre som deltok i pågripelsen av Floyd, er også pågrepet. De er siktet for medvirkning til drap, og risikerer i likhet med Chauvin opptil 40 års fengsel hvis de blir kjent skyldige.

I likhet med Chauvin har de fått sparken. En av dem, Tou Thao, fikk seks klager mot seg mens han jobbet for politiet. De to andre har ikke fått noen, ifølge politiets database.

Byrådet i Minneapolis varslet søndag kveld at politietaten i byen skal oppløses og gjenetableres etter at drapet på Floyd har ført til kraftige protester mot politivold og rasisme både i USA og resten av verden.

– Vi forpliktet oss til å oppløse politiet slik vi kjenner det i byen Minneapolis, og i fellesskap med samfunnet gjenoppbygge en ny modell for offentlig sikkerhet som faktisk skaper trygghet i samfunnet vårt, sier byrådsleder Lisa Bender til CNN etter at et flertall stemte ja til reformen.

CNN melder at Floyd og Chauvin tidligere jobbet på samme nattklubb – Floyd som ekstra sikkerhetsvakt en gang i uken, Chauvin som sivil politibetjent. En tidligere medarbeider sier at det ikke er usannsynlig at de to har støtt på hverandre.

