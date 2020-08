Politimann som skjøt svart mann i ryggen, er navngitt

Den hvite politimannen som skjøt afroamerikanske Jacob Blake (29) i ryggen, er navngitt etter fire kvelder med protester og opptøyer i Kenosha i Wisconsin.

Demonstranter i Kenosha marsjerer i protest mot at Jacob Blake ble skutt av politiet søndag. Foto: David Goldman / AP / NTB scanpix

Folk samlet seg onsdag kveld lokal tid på stedet der en person ble skutt og drept tirsdag. En 17-åring som har forsvart politiet i USA ble onsdag pågrepet, mistenkt for å stå bak dette og enda et drap. Foto: David Goldman / AP / NTB scanpix

Sinnet og frustrasjonen har økt både i Kenosha og andre amerikanske byer siden søndag, da en hvit betjent skjøt Blake sju ganger på kloss hold mens de tre barna hans så på.

Demonstranter har krevd at politimannen navngis og pågripes, og at de andre politibetjentene på stedet blir tatt ut av tjeneste. Men politiet i Kenosha har vært usedvanlig taust, og kun oppgitt at politifolkene rykket ut etter melding om husbråk.

Først onsdag kveld ble politimannen navngitt av statsadvokaten i Wisconsin. Rusten Sheskey har jobbet som politimann i sju år, og er nå suspendert.

Det ble også oppgitt at Blake, som er blitt lam fra livet og ned, har innrømmet å ha vært i besittelse av en kniv, men det er ikke klart om han hadde den i hendene eller oppførte seg truende. Video fra åstedet viser at Blake er på vei inn i bilen mens flere politifolk følger etter ham. En av dem skyter ham i ryggen mens han står bøyd inn mot førersetet.

Onsdag kveld opplyste USAs justisdepartement at politiskytingen skal etterforskes.

Idrettsboikott

Skytingen har også skapt sterke reaksjoner blant amerikanske idrettsutøvere. En rekke kamper er og turneringer er avlyst både innen basket, tennis, baseball og fotball.

– Til tross for dette overveldende kravet om endring, har det ikke skjedd noe, så vårt fokus i dag kan ikke være basketball, heter det i en uttalelse fra laget Milwaukee Bucks, som er hjemmehørende rett nord for Kenosha.

Protestene har spredt seg til flere amerikanske byer. I Kenosha er 250 medlemmer av Nasjonalgarden satt inn, samtidig som president Donald Trump har varslet at han vil sende føderale styrker til byen som følge av opptøyer og omfattende hærverk.

Hvite menn med våpen har også dratt til Kenosha, angivelig for å beskytte privat eiendom. Tirsdag kveld ble to menn skutt og drept og en tredje alvorlig såret da en person med rifle begynte å skyte mot demonstrantene. En 17 år gammel gutt som har uttrykt støtte til politiet på sosiale medier, er pågrepet og siktet for drapene.

Oppfordret til vold på Facebook

Ifølge forskere på Atlantic Councils Digital Forensic Lab ble det i timene før drapene publisert oppfordringer til vold i flere tråder og diskusjoner på Facebook og Reddit, samtidig som konspirasjonsnettstedet Infowars spredte oppfordringer om å reise til Kenosha.

Facebook opplyste senere at de hadde fjernet én side for å ha krenket deres retningslinjer om militser, og at flere sider er i ferd med å bli tatt ned.

En videodirektør for den konservative nettsiden The Daily Caller sier at han intervjuet 17-åringen før skytingen. Gutten sto bevæpnet med en rifle foran en butikk og sa at jobben hans var å beskytte folk og næringslivet. 17-åringen ble pågrepet onsdag i hjembyen Antioch i nabostaten Illinois.

Sammenstøt i Los Angeles

Portforbudet i Kenosha gjelder fra 19 om kvelden til 7 om morgenen og er nå forlenget fram til mandag morgen. Onsdag kveld trosset om lag 200 demonstranter portforbudet og marsjerte i protest mot rasisme og politivold. Et helikopter fløy over dem, men det var ikke tegn til politi, og demonstrasjonen gikk fredelig for seg.

I Los Angeles er det meldt om sammenstøt mellom antirasistiske demonstranter og politiet i en tunnel i sentrum av byen. Bråket oppsto da politifolkene omringet de om lag 100 demonstrantene og forsøkte å pågripe dem, viser film publisert av ABC News.

Mens Trump har fordømt demonstrantene i Kenosha som oppviglere og urostiftere, har Demokratenes presidentkandidat Joe Biden snakket med Blakes familie og lovet dem «rettferdighet».

– Det jeg så på videoen, gjør meg kvalm, sier Biden.