Over 200.000 protesterte mot koronapass i Frankrike

Flere tusen mennesker har på ny demonstrert mot koronapasskrav i Frankrike. I Paris brukte politiet tåregass og havnet i basketak med noen av demonstrantene.

Demonstranter vifter med franske flagg under en ny protest i Paris mot myndighetenes planlagte påbud om såkalt koronapass. Foto: Adrienne Surprenant / AP / NTB

Politiet pågriper en demonstrant i Paris, der flere tusen mennesker møtte opp for å protestere mot at myndighetene vil avkreve et såkalt koronapass for å gi adgang til blant annet kafeer, restauranter og tog. Foto: Adrienne Surprenant / AP / NTB

Demonstranter løper fra røyken under en av demonstrasjonene i Frankrikes hovedstad Paris. Foto: Adrienne Surprenant / AP / NTB

«Frihet» var slagordet for lørdagens demonstrasjon i Paris. Politiet ventet på forhånd at rundt 160.000 mennesker ville slutte seg til lørdagens demonstrasjoner i Frankrike, ifølge franske medier. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Demonstranter viser sin motstand mot regjeringens koronapassordning i Lille nord i Frankrike lørdag. Foto: Michel Spingler / AP / NTB

En skadd demonstrant får førstehjelp under en demonstrasjon i Paris lørdag. Foto: Adrienne Surprenant / AP / NTB

Tusenvis møtte opp til demonstrasjonen under parolen «Frihet» i Paris lørdag, da det ble holdt protester mot koronatiltak for tredje helg på rad. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Innenriksdepartementet anslår at omkring 204.000 deltok i rundt 180 demonstrasjoner over hele landet lørdag, melder franske medier.

Det er tredje helgen på rad med gateprotester mot det såkalte koronapasset, som kan bli påbudt for adgang til blant annet restauranter og tog.

En politi- og sikkerhetsstyrke på rundt 3.000 personer var utplassert i Paris i tilfelle protestene skulle utarte til opptøyer.

I den franske hovedstaden var det minst fire ulike demonstrasjoner, og ved den berømte nattklubben Moulin Rouge kom det til konfrontasjoner med politiet under det som tilsynelatende var den største protesten. Opprørspoliti brukte knyttnevene ved flere tilfeller og skjøt tåregass inn i folkemengden da den bevegde seg. En mannlig demonstrant blødde fra hodet i kaoset.

Flertallet er positiv

Det var også demonstrasjoner i flere andre franske byer mot myndighetenes koronapass, som innføres i en tid der smitten og sykehusinnleggelsene øker kraftig.

Nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som gjør at koronapasset kan innføres 9. august etter at det er godkjent av det franske grunnlovsrådet. To vaksinedoser, en negativ hurtigtest eller nylig gjennomgått koronainfeksjon gir gyldig pass.

Meningsmålinger viser at et flertall i landet støtter ordningen, men andre er sterkt imot.

Sykepleier protesterer

For en uke siden møtte anslagsvis 160.000 mennesker opp til demonstrasjoner mot obligatorisk vaksinasjon av helsearbeidere og utvidelsen av koronapassordningen i Frankrike.

Sykepleieren Hager Ameur (37) sier hun har sagt opp jobben og anklager myndighetene for utpressing.

– Jeg synes ikke vi bør bli fortalt hva vi må gjøre, sier Ameur, som mener at helsearbeidere ble behandlet ganske dårlig under den første koronabølgen.

– Og nå blir vi plutselig fortalt at hvis vi ikke lar oss vaksinere, er det vår feil at folk blir smittet. Jeg synes det er kvalmt, sier Ameur, som tilhører et mindretall av helsearbeidere i Frankrike som ennå ikke er vaksinert.

Vaksine på stranda

Regjeringens planer har dessuten fått mange uvaksinerte franske borgere til å sikre seg vaksine for å unngå å bli stengt ute fra det sosiale liv. I Frankrike tilbys nå koronavaksinen en rekke steder utenfor vaksinasjonssentre, inkludert enkelte strender.

Nesten 62 prosent av den franske befolkningen har fått minst én vaksinedose. Samtidig øker smitten som følge av spredning av deltavarianten i den fjerde smittebølgen. Fredag ble det rapportert om 24.000 nye smittetilfeller, sammenlignet med bare noen tusen i begynnelsen av juli.

Frankrike har hittil i pandemien registrert over 111.000 koronarelaterte dødsfall.