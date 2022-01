164 skal være drept i Kasakhstan

164 mennesker er drept og over 2.000 er skadd under opptøyene i Kasakhstan, ifølge russiske medier, som oppgir helsedepartementet i landet som k

Et av ofrene fra opptøyene i Kasakhstan ligger tildekket i en gate i landets største by Almaty. Ifølge helsedepartementet i landet er 164 mennesker drept under protestene den siste uka.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: I dag 08:36

Sikkerhetsstyrkene i Kasakhstan har pågrepet nærmere 6.000 mennesker under opptøyene den siste uka, ifølge myndighetene i landet.

Søndag ble det meldt om lyden av skuddsalver i Kasakhstans største by Almaty, der det var et tungt nærvær av sikkerhetsstyrker i gatene.

Minst 5.969 mennesker er pågrepet etter protestene, og politiet i hovedstaden Nur-Sultan går nå fra dør til dør på jakt etter dem som har deltatt, ifølge Interfax og RIA Novosti.

Innbyggerne i Nur-Sultan har samtidig fått beskjed om «å holde seg hjemme og passe på barna sine».

Kasakhstans innenriksminister Erlan Turgumbajev sier til kringkasteren Khabar 24 at over 100 kjøpesentre og bankbygninger, samt over 400 biler, de fleste av dem politibiler, er ødelagt under opptøyene.

Frie tøyler

Landets autoritære president Kassym-Jomart Tokajev ga fredag sikkerhetsstyrkene frie tøyler til å slå ned protestene.

– De som ikke overgir seg, vil bli eliminert, sa han i en TV-sendt tale.

Den russiske TV-stasjonen Mir-24 meldte søndag morgen om sporadiske skuddsalver i Kasakhstans største by Almaty, men det var uklart om dette var varselskudd eller om det ble skutt mot demonstranter.

Flyplassen i Almaty var fortsatt stengt søndag, men ble kontrollert av styrker fra Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), militæralliansen mellom Russland, Hviterussland, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan.

Tokajev ba tidligere i uka CSTO om bistand til å slå ned opptøyene, og de første soldatene landet få timer senere i Almaty.

Sparket sikkerhetssjef

Lørdag ble det kjent at Tokajev hadde sparket lederen for landets sikkerhetstjeneste KNB, Karim Masimov, som er pågrepet og siktet for landsforræderi.

Masimov, som er etnisk uigur, var statsminister i Kasakhstan fra 2007 til 2012, og fra 2014 til 2016 da han overtok som leder av KNB.

Han har også hatt flere statsrådsposter og var en tid stabssjef for daværende president Nursultan Nazarbajev.

Politisk maktkamp

Høye gasspriser skal ha vært den utløsende årsaken til protestene, som etter hvert utviklet seg til å bli et opprør mot regimet.

Eksperter tror også at det pågår en maktkamp innad i den politiske eliten i landet.

– Kaoset kan være resultatet av en desperat maktkamp mellom politiske klaner, nemlig mellom folk som støtter president Tokajev og andre som støtter Nazarbajev, sier Danil Kislov til The New York Times. Russeren er ekspert på Sentral-Asia og driver nettstedet Fergana.

Da uroen for alvor blusset opp onsdag, kunngjorde Tokajev at han hadde tatt over som leder av landets nasjonale sikkerhetsråd, som inntil da var blitt ledet av 81 år gamle Nazarbajev.

Tokajev sparket også Nazarbajevs nevø Samat Abish fra stillingen som nestleder i KNB.

Folk med makt

Medlemmer av Nazarbajevs politiske klan ser ut til å ha trukket i trådene under opptøyene, mener Kislov.

– Dette ble organisert av folk som hadde makt, sier han, og påpeker at Abish ser ut til å ha hatt en helt sentral rolle i organiseringen av opprøret.

Menneskerettsaktivister som deltok i det som først var en fredelig demonstrasjon onsdag, blant dem Galym Ageleulov, forteller også at noe skjedde underveis. Politifolkene som overvåket demonstrasjonen, forsvant plutselig ved lunsjtider, og kort tid sluttet en ny gruppe seg til demonstrantene.

Disse ble ifølge Ageleulov ledet av en av Kasakhstans mest notoriske kriminelle, gangsterkongen Arman Dzhumageldiev, som holdt flammende taler i sentrum av Almaty etter at rådhuset i byen var stukket i brann.

Kasakhstans innenriksdepartement opplyste fredag at Dzhumageldiev var pågrepet.

Uklar rolle

I hvor stor grad den gamle landsfaderen Nursultan Nazarbajev personlig trekker i trådene, er uklart.

Lørdag avviste en talsmann rykter om at den tidligere presidenten har forlatt landet og søkt tilflukt på en av sine store eiendommer i utlandet.

Ifølge talsmannen Aidos Ukibay oppfordrer 81-åringen sine landsmenn til å støtte Tokajev.

– Nazarbajev oppfordrer alle til å slå ring rundt Kasakhstans president for å overvinne dagens utfordringer og sikre landets integritet, tvitret Ukibay.