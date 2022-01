Nærmere 6.000 pågrepet etter uro i Kasakhstan

Minst 5.969 mennesker er pågrepet etter protestene i Kasakhstan, og politiet i hovedstaden Nur-Sultan går nå fra dør til dør på jakt etter dem som har deltatt.

Regjeringssoldater kontrollerer biler i Kasakhstan største by Almaty.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti med Kasakhstans innenriksdepartement som kilde.

Innbyggerne i Nur Sultan har samtidig fått beskjed om «å holde seg hjemme og passe på barna sine».

Kasakhstans innenriksminister Erlan Turgumbajev sier til kringkasteren Khabar 24 at over 100 kjøpesentre og bankbygninger, samt over 400 biler, de fleste av dem politibiler, er ødelagt under opptøyene.

Minst 44 mennesker, blant dem 18 medlemmer av sikkerhetsstyrkene, er ifølge myndighetene drept.