Nobel-vinner mener prisen hjelper journalister over hele verden

Årets nobelpris gir inspirasjon og energi til journalister over hele verden, mener gravejournalist og fredsprisvinner Maria Ressa.

redsprisvinner Dmitrij Muratov og Maria Ressa under pressekonferansen med fredsprisvinnerne på Nobelinstituttet, dagen før prisutdelingen.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Prisen er som et skjold på mange måter. Den har hevet energien og moralen, ikke bare til filippinske journalister, men til journalister over hele verden. Den viser hvor vanskelig det er for oss å gjøre jobben vår og hvilke farer vi står overfor, sa Maria Ressa (58) under pressekonferansen med fredsprisvinnerne torsdag.

Den filippinsk-amerikanske gravejournalisten driver nyhetstjenesten Rappler. Hun sier hun håper prisen i det minste innebærer at landet hennes har bedre dager foran seg, idet den filippinske befolkningen er på vei inn i et presidentvalg.

Hun deler årets fredspris med russiske Dmitrij Muratov (59), som er journalist og sjefredaktør for den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta. Han fortalte at fredspristildelingen 8. oktober blant annet medførte masse arbeid for redaksjonen hans.

– Allerede 9. oktober begynte redaksjonen å motta brev med forespørsler om hjelp til å bekjempe uriktige domfellelser, hjelp til å skaffe nødvendige medisiner, til å bistå eldre, til å stoppe hogst i sibirske skoger og til å få råd til å kjøpe en rullestol, sa han.

– Plutselig innså jeg at folk har ikke noe sted å gå, sa Muratov.