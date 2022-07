Ubers tidligere lobbyist står fram som varsler

Mannen som har varslet om Ubers omstridte metoder for å få tilgang til europeiske markeder, er Mark MacGann, som selv hadde ansvaret for Ubers lobbyvirksomhet.

Lekkede dokumenter har gitt et innblikk i hvordan et av verdens mest kjente teknologiselskaper har drevet aggressiv lobbyvirksomhet blant annet mot toppolitikere for å kunne etablere seg i Europa.

Fram til mandag kveld var varslerens identitet ukjent, men nå viser det seg at det er en av selskapets tidligere toppledere som står bak avsløringene.

I et lengre intervju med avisen The Guardian sier MacGann at det var svært lett å få tilgang til de mektigste samfunnsaktørene.

– Folk la seg nesten flate for å møte Uber og høre hva vi hadde å tilby, sier MacGann. – Det var berusende, legger han til.

MacGann ledet Ubers lobbyvirksomhet i Europa, Afrika og Midtøsten fra 2014 til 2016.

– Brøt loven

Han begrunner lekkasjen med at han mener Uber brøt loven i en rekke land med vitende og vilje, og fordi selskapet villedet folk med påstander om hva slags fordeler det ville gi å jobbe som Uber-sjåfører.

– Jeg var den som snakket med regjeringene. Jeg var den som jobbet for å få det i mediene. Jeg var den som fortalte folk at de burde endre reglene fordi sjåførene kom til å tjene på det, og folk kom til å få så mange økonomiske muligheter, sier MacGann.

– Når det viste seg å ikke stemme – vi hadde faktisk solgt en løgn til folket – hvordan kan du ha god samvittighet hvis du ikke reiser deg og erkjenner ditt eget bidrag til hvordan folk behandles i dag? sier han videre.

– Ikke troverdig

Uber sier i en kommentar at MacGann ikke er i en posisjon der han kan snakke troverdig om selskapet. Det viser også til at MacGann først står fram som varsler etter at han mottok 585.000 euro etter å ha gått til søksmål mot selskapet fordi han mente han hadde krav på en bonus.

MacGann har lekkede tusenvis av dokumenter til The Guardian, som så har delt dem med det internasjonale journalistsnettverket ICIJ. I alt 42 mediehus verden over har deltatt i prosjektet.

Avisen Le Monde har blant annet meldt at Emmanuel Macron inngikk en hemmelig avtale med Uber da han vær nærings- og industriminister fra 2014 til 2016.