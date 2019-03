Statsministeren på New Zealand får ros for håndteringen av terrorangrepet

Tragedier som terrorangrepet i Christchurch, der 50 mennesker ble drept, kan være avgjørende i politiske lederes karrierer.

Barack Obamas tårevåte offentlige opptreden etter at 20 barneskoleelever ble drept på Sandy Hook i 2012, og hans fremføring av «Amazing Grace» ved minnesmerket for den drepte pastoren Clementa Pinckney, var viktige øyeblikk i hans åtte år i Det hvite hus.

Etter 22. juli-angrepene i Norge ble statsminister Jens Stoltenbergs uttalelse om «mer åpenhet, mer demokrati» lagt merke til, også internasjonalt.

Etter knappe 18 måneder i sjefsstolen står statsministeren på New Zealand Jacinda Ardern nå overfor en rekke utfordringer etter det verste terrorangrepet i landets historie.

– Hun har aldri måttet håndtere noe så forferdelig, og det har heller ikke noen annen statsminister, sier Vicki Spencer ved fakultetet for politiske studier ved Universitetet i Otago.

Empati

Kun timer etter moskémassakrene, var Ardern i Christchurch, iført et hodetørkle i solidaritet med ofrenes familier. Dagen etter ble hennes omfavnelser i hovedstaden Wellington lagt merke til.

– Empati har alltid vært en av hennes sterke sider, og aldri har det vært tydeligere, sier David Farrar som står bak den populære Kiwiblog.

– Bildet av Ardern i Christchurch iført et hodetørkle, med et fortvilt uttrykk, er et kraftfullt, ikonisk bilde, ifølge Farrar.

Rask handling

I tillegg til hjertevarme uttrykk for empati og solidaritet, var Ardern også raskt ute med innføre nye sikkerhetstiltak, etter at den australske mannen som er utpekt som gjerningsmann, tok seg inn i landet og lovlig kjøpte våpen som ble brukt under drapene.

– Jeg kan fortelle deg akkurat nå, at våre våpenlover vil endre seg, sa Ardern kun få timer etter tragedien.

– Jeg vet at New Zealand forståelig nok nå er preget av sorg, men det er også sinne, og spørsmål som må besvares, sa hun senere i et av mange TV-intervjuer.