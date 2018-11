Dødelige opptøyer og demonstrasjoner i Haiti

Skoler, banker, butikker og regjeringsbygninger var onsdag stengt flere steder i landet. For fjerde dag på rad fortsatte de voldsomme demonstrasjonene mot president Jovenel Moïse.

Haitiere krever at Moïse skal gå av for å ikke ha etterforsket korrupsjonsanklagene mot Petrocaribe, et subsidiert venezuelansk energiprogram.

I Port-au-Prince onsdag kjørte en regjeringsbil inn i en folkemengde. Talsmann Michel-Ange Louis-Jeune i politiet hevder at bilen «mistet et av sine hjul».

Han kunne ikke bekrefte antall døde, men nyhetsbyrået APs journalist på stedet telte seks døde personer, to kvinner og fire menn. I tillegg er ti personer blitt drept i løpet av de siste dagene, hvor minst en av dem skal være en politimann.

Moïse har holdt lav profil under opptøyene, men onsdag kveld holdt han en kort tale der han fremhevet befolkningens rett til å demonstrere, men han nektet å gå av.

– Folket har valgt meg som president i frie og rettferdige valg. Opposisjonen må vente til neste valg for å komme til makten, sa han, uten å kommentere korrupsjonsanklagene.

Presidenten sa at han vil sende varme tanker til alle ofrene, «spesielt» til politimennene som har mistet livet.