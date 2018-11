Trump forsvarer bruk av tåregass ved Mexico-grensa

– De (grensevaktene journ.anm.) ble presset av noen svært tøffe mennesker, og de brukte tåregass, sa presidenten mandag ifølge Time Magazine.

– Her er bunnlinjen. Ingen kommer inn i vårt land med mindre de kommer inn lovlig, tilføyde han.

Flere hundre migranter fra Sentral-Amerika marsjerte søndag mot grensa mellom Mexico og USA med krav om at USA får fortgang i behandlingen av asylsøknadene deres. Ved grenseovergangen forsøkte noen av dem å presse seg gjennom gjerdet, og de amerikanske vaktene svarte med tåregass. Blant dem som ble rammet av tåregassen var kvinner og barn.

– Utsatte seg selv

I en uttalelse reagerer Trump på at kvinnene «utsatte seg selv og barna» for det og spurte mandag «hvorfor foreldre løper opp mot et område hvor det er tåregass».

Uten å tilby noen form for bevis hevdet presidenten at noen av kvinnene egentlig ikke er foreldre, og at de hadde stjålet barn for å øke sin sjanse for asyl i USA.

I en twittermelding mandag hevdet han også at flere av migrantene som forsøkte å ta seg over grensa søndag er «iskalde forbrytere».

Ber om etterforskning

Mexicos utenriksminister leverte mandag et diplomatisk skriv til USA hvor han ba om en «full etterforskning» av bruken av det som beskrives som bruk av ikke-dødelige våpen på grensa mot Mexico søndag, ifølge Reuters.