Minst én død og seks skadde etter brukollaps i Florida

Det sier ordføreren i fylket Mami-Dade, Carlos Gimenez, i et telefonintervju med CBS.

Han sier videre at minst åtte biler ble fanget under de kollapsede brurestene, og at en av personene som ble fraktet til sykehus hadde hjerteinfarkt.

Trafikkpolitiet i Florida har på sin side sagt at det er snakk om «flere dødsfall», og dødstallet er ventet å stige etter hvert som nødetatene får oversikt.

–På nåværende tidspunkt kan vi ikke engang slå fast hvor mange biler som er under der. Vi kommer ikke til å ha dødstall på en stund. Det er ille, veldig ille, sier en tjenesteperson til CBS.

Han sier det ikke var noen tegn på forhånd til at brua skulle rase sammen.

–Plutselig bare gjorde den det, sier tjenestepersonen.

TV-bildene viser at restene av brua ligger på tvers av motorveien. Den delen av brua som kollapset, ble ifølge CNN installert så sent som lørdag.

Brua skulle ifølge Miami Herald være en snarvei fra Floridas nest største universitet til studentbyen i Sweetwater, der det bor rundt 4.000 studenter. Brua er 53 meter lang, veier 950 tonn, og skulle være helt ferdigstilt i 2019.

–Vi er sjokkert over de tragiske hendelsene som utspiller seg ved gangbrua. Vi deltar i redningsarbeidet og samler inn så mye informasjon som mulig, skriver universitetet på Twitter.

Det hvite hus-talskvinne Sarah Huckabee Sanders sier president Donald Trump følger situasjonen nøye, og at han vil bistå med all form for støtte som måtte trenges.