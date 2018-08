Google sporer deg enten du vil eller ikke

«Du kan slå av posisjonsloggen når som helst. Hvis posisjonsloggen er slått av, blir ikke stedene du drar til, lagret lenger».

Slik beskriver Googles retningslinjer for personvern hvordan du kan unngå at informasjon knyttet til hvor du befinner deg blir lagret.

Det er ikke helt riktig, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Selv om Google for det meste er ganske åpne og oppriktige om å be om tillatelse til å bruke din posisjon, lagrer flere av Google-appene automatisk posisjonsdata uten å spørre om lov – selv når du har deaktivert innstillingene.

Personvernssituasjonen påvirker om lag to milliarder Androidbrukere og hundrevis av millioner Iphonebrukere rundt om i verden, som alle bruker Googles kart- eller søkefunksjoner.

– Forbedrer brukeropplevelsen

– Det er en rekke måter Google kan bruke posisjon til å forbedre brukeropplevelsen, blant annet posisjonslogg, app- og nettaktivitet og gjennom stedstjenester på enhetene, sier en talsperson for Google i en uttalelse til AP.

Google mener de har sitt på det tørre og at det står klart og tydelig i deres personvernbeskrivelser.

– Vi gir klare beskrivelser av disse verktøyene og robuste kontrollmekanismer slik at man kan skru dem på eller av og slette historikken når som helst, sier talspersonen.

Annonseinntekter

Kritikere mener grunnen til at Google er så opptatt av å spore sine brukere er for å øke annonseinntekter.

– De trekker reklamerelatert informasjon ut av dataene. Mer informasjon om brukerne betyr antakelig mer profitt for dem, sier analytiker Peter Lenz i selskapet Dstillery, som driver med annonseteknologi.

Om du vil forhindre Google i å vite hvor du er, finnes det imidlertid en løsning.

Ved å gå inn på Min aktivitet i nettleseren, kan du deaktivere både nett- og appaktivitet samt posisjonsloggen. Det forhindrer at posisjonsmarkører blir knyttet til din Google-konto.

– Opp til hver enkelt bruker

Googles pressesjef i Norge, Helle Skjervold, understreker at det er opp til hver bruker om de vil tillate posisjonsloggen.

– Brukeren har selv kontrollen og kan redigere, slette eller skru den av når de måtte ønske. Vi gjør det klart for brukeren at dersom de velger å deaktivere posisjonsloggen vil vi fortsatt bruke stedsinformasjon for å forbedre brukeropplevelsen når de for eksempel gjør et Google-søk eller bruker Google for å få trafikkinformasjon, sier Skjervold.