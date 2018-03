Skuddene som endret valgkampen i Italia

Et makabert drap og en nasjonalistisk hevnaksjon har satt fart i en allerede anspent debatt om innvandring i Italia. I morgen går italienerne til urnene. En lørdag i begynnelsen av februar møtte Wilson Kofi en kamerat på frisørsalongen i Macerata. Den 20 år gamle asylsøkeren fra Ghana ville sørge for at han så bra ut i søndagsgudstjenesten i kirka.