Puigdemont-demonstranter blokkerer motorveier i Spania

Fengslingen av den katalanske ekspresidenten Carles Puigdemont, og andre separatistledere, har ført til flere demonstrasjoner i Catalonia de siste dagene, ifølge AFP.

En hovedvei i Figueres, nær grensen til Frankrike ble tirsdag blokkert av demonstranter. Det samme gjelder en vei mellom Tarragona og Valencia, ifølge trafikkselskapet i regionen. Demonstrantene skal også ha inntatt flere veier i Barcelona.

Søndag demonstrerte rundt 50.000 mennesker i Barcelonas gater, i protest mot pågripelsen av ekspresident Carles Puigdemont. Over 50 personer ble skadd i sammenstøt og minst 14 er pågrepet. Demonstrantene bar plakater med bilde av Puigdemont, og mange av dem hadde iført seg det katalanske flagget, et av de viktigste symbolene for selvstendighetskampen i den spanske regionen.

Puigdemont ble søndag pågrepet i Tyskland mens han var på vei fra en foredragsrunde i Finland til Belgia, der han bor i selvvalgt eksil. Han ble framstilt for varetektsfengsling i en tysk domstol mandag, som besluttet å holde Puigdemont i varetekt.