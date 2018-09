Kvinne mistenkt for tre drap i Maryland

Den mistenkte var en 26 år gammel midlertidig ansatt ved apotekkjeden Rite Aids distribusjonssenter, opplyser sheriff Jeffrey R. Gahler. Kvinnen var kritisk skadd da hun ble pågrepet etter skytingen, og døde senere av skadene.

Det var et håndvåpen som ble brukt i skytingen, og Gahler opplyser at politiet ikke løsnet skudd i forbindelse med hendelsen.

De aller fleste masseskytinger av denne typen blir utført av menn.

Nyhetsbyrået AP, som har vært i kontakt med pårørende til ansatte ved senteret, skriver at kvinnen skal ha kranglet med kolleger etter et møte. Skytingen skal ifølge byrået ha startet på et pauserom.

I tillegg til de drepte, ble flere andre såret.

Politi ble sendt til stedet like etter klokken 9 torsdag morgen, lokal tid. Mannskap fra FBI og det føderale byrået for alkohol, tobakk, våpen og sprengstoff (ATF) rykket også ut.

Aberdeen er en liten by som ligger nordøst for Baltimore. Skytingen skjedde på et lageranlegg som tilhører apotekkjeden Rite Aid, ifølge Susan Henderson, en talsperson for selskapet.

Torsdagens angrep skjedde nesten tre måneder etter at en bevæpnet mann angrep et avislokale i Annapolis i samme delstat og drepte fem ansatte.