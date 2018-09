Mistenkt gjerningsmann pågrepet etter skyting i Maryland i USA

Tilstanden til den mistenkte er kritisk, opplyser sheriff Jeffrey R. Gahler.

– Vi kan bekrefte at det har blitt løsnet skudd i området ved Spesutlia Road og Perryman Road. Flere ofre. Situasjonen er ennå uløst. Vennligst unngå området, het det i en melding fra Harford County-politiet på Twitter.

Senere opplyste en politikilde at tre personer var drept. Gahler brukte formuleringen «flere drepte» da han møtte pressen, så tallet på ofre er ennå ikke kjent. Flere er også såret i skyteepisoden.

Politi ble sendt til stedet klokken 9.09 lokal tid torsdag morgen. FBI og det føderale byrået for alkohol, tobakk, våpen og sprengstoff (ATF) sendte også mannskap til stedet.

Marylands guvernør Larry Hogan sier hans kontor følger med på situasjonen.

Aberdeen er en liten by som ligger nordøst for Baltimore. Skytingen skjedde på et lageranlegg som tilhører apotekkjeden Rite Aid, ifølge Susan Henderson, en talsperson for selskapet.

Torsdagens angrep skjedde nesten tre måneder etter at en bevæpnet mann angrep et avislokale i Annapolis i samme delstat og drepte fem ansatte.