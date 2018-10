Søreide vil ikke bekrefte om Norge mekler mellom Hamas og Israel

Den libanesiske avisen Al-Akhbar, som står Hizbollah nær, skrev mandag at en norsk utsending besøkte Gazastripen i forrige måned.

Der fikk vedkommende ifølge avisen grønt lys fra Hamas til å mekle fram en avtale med Israel om utveksling av fanger og to døde israelske soldater.

Opplysningene om Norges angivelige rolle som mekler ble gjengitt av israelske The Times of Israel og Yedioth Ahronoths nettutgave Ynet.'

Drept i 2014

De to israelske soldatene Hadar Goldin og Oron Shaul ble drept under Israels militæroffensiv mot Gazastripen i 2014 og likene deres er aldri utlevert.

– Prislappen på soldatene er en respektabel utvekslingsavtale, slik som Shalit-avtalen i 2011, sier en kilde til den libanesiske avisen.

Shalit-avtalen er navnet på en avtale som Israel inngikk med palestinerne i 2011. Med avtalen fikk Israel utlevert soldaten Gilad Shalit, som ble holdt som krigsfange på Gazastripen i over fem år. Over 1.000 palestinske fanger ble løslatt i fangeutvekslingen, men mange av dem ble tatt til fange på nytt i årene som fulgte.

Kommenterer ikke

Hamas skal ha stilt som betingelse at et ukjent antall palestinere i israelsk fangenskap blir løslatt mot at likene av de to soldatene, samt at fire sivile israelere som angivelig holdes som krigsfanger på Gazastripen, blir utlevert til Israel.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ønsket mandag ikke å kommentere opplysningene om Norges rolle som mekler mellom Israel og Hamas.

– Vi kommenterer av prinsipp aldri Norges eventuelle rolle i meklingsprosesser, sier hun til NTB.